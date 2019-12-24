За год гонщики Формулы-1 разбили машин на 2,5 млрд рублей. Выявлены главные крашеры
Хейтерам Квята придётся замолчать.
Хейтерам Квята придётся замолчать.
Журналисты голландского портала Formule1.nl на протяжении сезона узнавали у руководителей команд примерную стоимость различных компонентов машины. А затем, собрав массив данных, подсчитали количество аварий, а вместе с ним — ущерб, который тот или иной пилот нанёс своей команде.
Отметим, что в интернете есть похожий рейтинг — в разделе Формулы-1 на форуме Reddit. Молодые пилоты больше доверяют ему — Джордж Расселл упомянул его в одном из интервью на Sky Sports. Так или иначе, и по версии голландцев, и по подсчётам Reddit, больше всех ущерба нанёс Александер Албон. Ниже — подробности.
Главным претендентом на этот антититул сезон начал Пьер Гасли: ещё на тестах он набил машин на два с лишним миллиона долларов, а потому уже в Австралии имел большую фору. В Шанхае у француза появился достойный соперник. Александер Албон вылетел в субботней тренировке и тоже разбил машину — её ремонт обошёлся ещё в два с небольшим миллиона. Дебютант в итоге пропустил квалификацию, но в гонке блестяще прорвался на 10-е место.
Гасли вернул себе первую позицию на
Правда, качественно топ-5 в двух рейтингах не отличается: Албон, Гасли, Кубица, Магнуссен и Стролл — из спонсорских денег отца можно смело вычесть два с половиной, а то и три миллиона за разбитые канадцем машины.
Рейтинг Reddit
1. Александер Албон («Торо Россо» / «Ред Булл») — $ 5 414 000
2. Пьер Гасли («Ред Булл» / «Торо Россо») — $ 3 673 000
3. Роберт Кубица («Уильямс») — $ 3 022 000
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — $ 2 943 000
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 2 840 000
6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — $ 2 787 000
7. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 2 741 000
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 2 274 000
9. Ромен Грожан («Хаас») — $ 2 194 000
10. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 2 137 000
11. Шарль Леклер («Феррари») — $ 1 820 000
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — $ 1 768 000
13. Себастьян Феттель («Феррари») — $ 1 710 000
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 1 271 000
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 1 218 000
16. Даниил Квят («Торо Россо») — $ 974 000
17. Нико Хюлькенберг («Рено») — $ 685 000
18. Даниэль Риккардо («Рено») — $ 680 000
19. Ландо Норрис («Макларен») — $ 660 000
20. Карлос Сайнс («Макларен») — $ 415 000.
Даниил Квят в обоих рейтингах расположился на 16-м месте — то есть оказался в пятёрке наиболее «экономичных» пилотов сезона. У россиянина фактически были лишь две серьёзные аварии: столкновение с «Макларенами» на старте в Китае и инцидент с Риккардо, когда в Баку австралиец сдавал задом, не глядя в зеркала.
Любопытно также, что Леклер принёс «Феррари» больше ущерба, чем Феттель, хотя Себ чаще ошибался. Однако один лишь контакт в Бразилии обошёлся «Скудерии» в 600 с лишним тысяч долларов.
Рейтинг Formule1.nl
1. Александер Албон («Торо Россо» / «Ред Булл») — € 4 360 000
2. Пьер Гасли («Ред Булл» / «Торо Россо») — € 2 830 000
3. Кевин Магнуссен («Хаас») — € 2 590 000
4. Роберт Кубица («Уильямс») — € 2 570 000
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — € 2 330 000
6. Валттери Боттас («Мерседес») — € 2 130 000
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — € 2 040 000
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — € 1 970 000
9. Шарль Леклер («Феррари») — € 1 710 000
10. Ромен Грожан («Хаас») — € 1 660 000
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — € 1 540 000
12. Себастьян Феттель («Феррари») — € 1 450 000
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — € 1 370 000
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — € 1 370 000
15. Джордж Расселл («Уильямс») — € 1 280 000
16. Даниил Квят («Торо Россо») — € 760 000
17. Ландо Норрис («Макларен») — € 690 000
18. Даниэль Риккардо («Рено») — € 660 000
19. Нико Хюлькенберг («Рено») — € 420 000
20. Карлос Сайнс («Макларен») — € 380 000.
Самым же бережливым в обоих рейтингах оказался Карлос Сайнс. У испанца вообще лишь два серьёзных инцидента за весь год: контакт с Ферстаппеном в Бахрейне и столкновение с Квятом на старте в Шанхае. В общей сложности контакты испанца обошлись «Макларену» не более 415−420 тысяч долларов. И если учесть, что Сайнс также добыл для команды подиум (первый с 2014 года) и вытащил её на четвёртое место Кубка конструкторов, испанец становится одним из самых полезных пилотов на стартовой решётке.
Самой мирной получилась гонка во Франции: там лишь Серхио Перес повредил машину на $ 170 тыс. В общей же сложности аварии в этом году обошлись командам в $ 41,2 млн (примерно 2,5 млрд рублей).
Дмитрий Захарченко