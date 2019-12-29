Даниил Квят призвал Toro Rosso и Honda не сбавлять обороты

«Мотористы Honda сделали большой шаг вперед в этом году. И если в следующем году им удастся добиться такого же прогресса, то будет просто здорово, — цитирует Квята PlanetF1. — То же самое можно и сказать про шасси. В следующем году не намечается каких-то серьезных перемен в техническим регламенте, поэтому мы должны продолжать в том же духе и активно улучшать машину».