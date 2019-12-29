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15:29 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят призвал Toro Rosso и Honda не сбавлять обороты

Российский гонщик доволен шасси и двигателем в сезоне-2019 и надеется на дальнейший прогресс.

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11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен шасси Toro Rosso и двигателем Honda в сезоне-2019 и надеется на дальнейший прогресс.

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Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Младшая команда Red Bull завершила чемпионат на шестом месте в Кубке конструкторов, уступив шесть очков Renault.

Впервые с 2008 года Toro Rosso финишировала на подиуме, причем сразу в двух гонках — в Германии Квят финишировал третьим, а в Бразилии Пьер Гасли занял второе место.

«Мотористы Honda сделали большой шаг вперед в этом году. И если в следующем году им удастся добиться такого же прогресса, то будет просто здорово, — цитирует Квята PlanetF1. — То же самое можно и сказать про шасси. В следующем году не намечается каких-то серьезных перемен в техническим регламенте, поэтому мы должны продолжать в том же духе и активно улучшать машину».

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