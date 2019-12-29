Даниил Квят призвал Toro Rosso и Honda не сбавлять обороты
Российский гонщик доволен шасси и двигателем в сезоне-2019 и надеется на дальнейший прогресс.
Российский гонщик доволен шасси и двигателем в сезоне-2019 и надеется на дальнейший прогресс.
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен шасси Toro Rosso и двигателем Honda в сезоне-2019 и надеется на дальнейший прогресс.
Младшая команда Red Bull завершила чемпионат на шестом месте в Кубке конструкторов, уступив шесть очков Renault.
Впервые с 2008 года Toro Rosso финишировала на подиуме, причем сразу в двух гонках — в Германии Квят финишировал третьим, а в Бразилии Пьер Гасли занял второе место.
«Мотористы Honda сделали большой шаг вперед в этом году. И если в следующем году им удастся добиться такого же прогресса, то будет просто здорово, — цитирует Квята PlanetF1. — То же самое можно и сказать про шасси. В следующем году не намечается