Макс Ферстаппен сможет досрочно уйти из Red Bull Racing

На этой неделе команда Red Bull Racing и Макс Ферстаппен удивили сообщество Формулы 1 заявлением о новом долгосрочном контракте, рассчитанном до 2023-го включительно.

Таким образом, можно сказать, что в ближайшие четыре года голландский гонщик не перейдет в Mercedes или Ferrari. Но по информации делового спортивного издания SportTune, сотрудничество Ферстаппена и Red Bull Racing будет напрямую зависеть от результатов. Если результаты будут оставлять желать лучшего, то Макс получит право уйти из команды до завершения действия контракта.

В своё время такой же пункт был прописан в соглашениях Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо. У контракте Ферстаппена подобного условия раньше не было — был только опцион на продление, которым команда могла воспользоваться при условии, что к середине сезона Макс выиграл как минимум две гонки и занимает третье место в личном зачете.