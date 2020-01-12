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18:08 (мск), источник: Autosport.com.ru

Макс Ферстаппен сможет досрочно уйти из Red Bull Racing

В новом контракте голландского гонщика есть опцион на расторжение.

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На этой неделе команда Red Bull Racing и Макс Ферстаппен удивили сообщество Формулы 1 заявлением о новом долгосрочном контракте, рассчитанном до 2023-го включительно.

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Таким образом, можно сказать, что в ближайшие четыре года голландский гонщик не перейдет в Mercedes или Ferrari. Но по информации делового спортивного издания SportTune, сотрудничество Ферстаппена и Red Bull Racing будет напрямую зависеть от результатов. Если результаты будут оставлять желать лучшего, то Макс получит право уйти из команды до завершения действия контракта.

В своё время такой же пункт был прописан в соглашениях Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо. У контракте Ферстаппена подобного условия раньше не было — был только опцион на продление, которым команда могла воспользоваться при условии, что к середине сезона Макс выиграл как минимум две гонки и занимает третье место в личном зачете.

Ранее говорилось, что по новому контракту Ферстаппен будет получать 40 млн евро в год. Но SportTune сообщает о меньше гонораре — 30 млн евро в год.

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