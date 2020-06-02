«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

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Календарь на данный момент состоит из восьми гонок, которые должны пройти за закрытыми дверями и в соответствии с самыми строгими правилами безопасности.

«Из-за продолжающейся изменчивости ситуации с коронавирусом на международном уровне “Формула-1” будет дорабатывать детали полного календаря и надеется опубликовать их в ближайшие недели с ожиданием проведения в общей сложности 15−18 гонок до завершения сезона в декабре. “Ф-1” надеется, что болельщики снова смогут присутствовать на гонках, когда это будет безопасно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данного расписания также будут придерживаться чемпионаты «Формулы-2» и «Формулы-3».

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Согласно календарю, который был утвержден Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года, этап чемпионата «Ф-1» Гран-при России в Сочи запланирован на 25—27 сентября .

Календарь первых восьми гонок чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 выглядит следующим образом:

3−5 июля — Австрия,

1 0—12 июля — Австрия,

1 7—19 июля — Венгрия,

31 июля — 2 августа — Великобритания,

7−9 августа — Великобритания,

1 4—16 августа — Испания,

2 8—30 августа — Бельгия,