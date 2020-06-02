«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
«Формула-1» на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал
«Формула-1» на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал
Календарь на данный момент состоит из восьми гонок, которые должны пройти за закрытыми дверями и в соответствии с самыми строгими правилами безопасности.
«Из-за продолжающейся изменчивости ситуации с коронавирусом на международном уровне “Формула-1” будет дорабатывать детали полного календаря и надеется опубликовать их в ближайшие недели с ожиданием проведения в общей сложности 15−18 гонок до завершения сезона в декабре. “Ф-1” надеется, что болельщики снова смогут присутствовать на гонках, когда это будет безопасно», — говорится в заявлении.
Отмечается, что данного расписания также будут придерживаться чемпионаты «Формулы-2» и «Формулы-3».
Согласно календарю, который был утвержден Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года, этап чемпионата «Ф-1»
Календарь первых восьми гонок чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 выглядит следующим образом:
3−5 июля — Австрия,
1
1
31 июля — 2 августа — Великобритания,
7−9 августа — Великобритания,
1
2
4−6 сентября — Италия.