Источник: Райкконен намерен завершить карьеру
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен планирует завершить карьеру по окончании сезона-2020 Формулы-1, утверждает портал InsideRacing.
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен планирует завершить карьеру по окончании сезона-2020 Формулы-1, утверждает портал InsideRacing.
По данным издания, в этот
Если эта информация подтвердится, Райкконен покинет Формулу-1, проведя в ней 18 сезонов. До окончания нынешнего чемпионата у Райкконена есть возможность побить рекорд Рубенса Баррикелло по наибольшему числу
В этом году финн не набрал пока ни одного очка, а на