Льюис Хэмилтон высказался против строительства трассы «Формулы-1» в Рио-де-Жанейро

Ранее «Формула-1» договорилась о переносе Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро. Гонку планируют проводить на новом автодроме, строительство которого требует вырубки большого массива леса. Это привлекло внимание активистов, считающих, что подобные действия приведут к уничтожению последней лесной зоны, оставшейся в пределах города. Прежде бразильский этап Гран-при проходил на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

«Я люблю Бразилию и, думаю, что многие мои поклонники живут в этой стране. Бразильский народ очень много для меня значит, и поддержка, которую я получал там на протяжении многих лет, была огромной. Лично я считаю, что миру не нужен новый автодром. Я не знаю всех деталей строительства, но я слышал, что это потенциально может стать самой экологичной трассой, однако самое экологичное, что вы можете сделать, — не вырубать деревья», — сказал Хэмилтон.