Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
11:49 (мск), источник: ТАСС

Льюис Хэмилтон высказался против строительства трассы «Формулы-1» в Рио-де-Жанейро

ТАСС, 9 октября. Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон не поддерживает планы строительства новой трассы в Рио-де-Жанейро. Его комментарий приводит портал The Race.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Ранее «Формула-1» договорилась о переносе Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро. Гонку планируют проводить на новом автодроме, строительство которого требует вырубки большого массива леса. Это привлекло внимание активистов, считающих, что подобные действия приведут к уничтожению последней лесной зоны, оставшейся в пределах города. Прежде бразильский этап Гран-при проходил на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я люблю Бразилию и, думаю, что многие мои поклонники живут в этой стране. Бразильский народ очень много для меня значит, и поддержка, которую я получал там на протяжении многих лет, была огромной. Лично я считаю, что миру не нужен новый автодром. Я не знаю всех деталей строительства, но я слышал, что это потенциально может стать самой экологичной трассой, однако самое экологичное, что вы можете сделать, — не вырубать деревья», — сказал Хэмилтон.

«Повторюсь, я не знаком со всеми подробностями, но это не то, что я бы стал поддерживать», — добавил он.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022
Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили
Худобин: Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Молодежная сборная России сыграет в квалификации ЧЕ с эстонцами
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь