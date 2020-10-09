В Mercedes сообщили о втором случае коронавируса в команде
Обстановка в стане действующих чемпионов мира осложняется.
Обстановка в стане действующих чемпионов мира осложняется.
В пятницу команда Mercedes в своих соцсетях сообщила, что в команде выявили второй случай коронавируса по ходу
Накануне один из сотрудников команды сдал положительный тест и самоизолировался,
Mercedes вызвала шестерых сотрудников из Великобритании взамен изолированных. Команда тесно сотрудничает с Формулой-1 и FIA и не планирует прекращать участие в