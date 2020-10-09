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15:12 (мск), источник: Autosport.com.ru

В Mercedes сообщили о втором случае коронавируса в команде

Обстановка в стане действующих чемпионов мира осложняется.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу команда Mercedes в своих соцсетях сообщила, что в команде выявили второй случай коронавируса по ходу уик-энда Гран При Айфеля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне один из сотрудников команды сдал положительный тест и самоизолировался, из-за чего всему остальному персоналу пришлось пройти повторное тестирование. По его итогам выявлен ещё один случай заболевания, и один тест показал неопределённый результат. Заболевший, а также ещё четверо сотрудников, которые с ним контактировали, отстранены от работы.

Mercedes вызвала шестерых сотрудников из Великобритании взамен изолированных. Команда тесно сотрудничает с Формулой-1 и FIA и не планирует прекращать участие в уик-энде Гран При Айфеля.

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