В Mercedes сообщили о втором случае коронавируса в команде

В пятницу команда Mercedes в своих соцсетях сообщила, что в команде выявили второй случай коронавируса по ходу уик-энда Гран При Айфеля.

Накануне один из сотрудников команды сдал положительный тест и самоизолировался, из-за чего всему остальному персоналу пришлось пройти повторное тестирование. По его итогам выявлен ещё один случай заболевания, и один тест показал неопределённый результат. Заболевший, а также ещё четверо сотрудников, которые с ним контактировали, отстранены от работы.