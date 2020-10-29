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29 октября, источник: Autosport.com.ru

В Mercedes хотят избежать однолетнего контракта с Хэмилтоном

Тото Вольф прокомментировал ситуацию с контрактом шестикратного чемпиона мира.

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За пять Гран При до окончания сезона-2020 действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон всё ещё остаётся без контракта на следующий год.

По словам руководителя Mercedes Тото Вольфа, в команде хотят избежать повторения такой ситуации в следующем году и подписать многолетнее соглашение с Льюисом вопреки сложившейся в Mercedes практике.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я уверен, что в этом году мы обо всём договоримся, — цитирует Вольфа The Race. — Мне совершенно не хочется заново начинать переговоры посреди следующего сезона, чтобы они опять растянулись. Всем нам необходимо сосредоточиться на своей работе: Льюису — на пилотаже, мне — на управлении гоночной командой, Оле [Каллениусу] — на штурвале всего Daimler. Наша команда очень дисциплинированна в том, что касается соблюдения правил. Семи или восьми сотрудникам из высшего руководства запрещено проводить встречи друг с другом и с гонщиками, которые наиболее подвержены риску. На прошлой неделе я был в Монако, но мы решили не встречаться. Худшее, что я мог бы сделать, — заразить Льюиса на этой встрече коронавирусом. Так что это был неподходящий момент. Надеюсь, следующие пару гонок мы закончим на подъёме и сможем обратить внимание на контракт».

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