В Mercedes хотят избежать однолетнего контракта с Хэмилтоном

«Я уверен, что в этом году мы обо всём договоримся, — цитирует Вольфа The Race. — Мне совершенно не хочется заново начинать переговоры посреди следующего сезона, чтобы они опять растянулись. Всем нам необходимо сосредоточиться на своей работе: Льюису — на пилотаже, мне — на управлении гоночной командой, Оле [Каллениусу] — на штурвале всего Daimler. Наша команда очень дисциплинированна в том, что касается соблюдения правил. Семи или восьми сотрудникам из высшего руководства запрещено проводить встречи друг с другом и с гонщиками, которые наиболее подвержены риску. На прошлой неделе я был в Монако, но мы решили не встречаться. Худшее, что я мог бы сделать, — заразить Льюиса на этой встрече коронавирусом. Так что это был неподходящий момент. Надеюсь, следующие пару гонок мы закончим на подъёме и сможем обратить внимание на контракт».