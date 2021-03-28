Хэмилтон стал победителем первого этапа «Формулы-1»

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки. Его партнер по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, финишировал 16-м. Также из-за проблем с тормозами с трассы сошел двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин».