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20:06 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон стал победителем первого этапа «Формулы-1»

ТАСС, 28 марта. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бахрейна — первом этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Источник: AP 2020

Вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки. Его партнер по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, финишировал 16-м. Также из-за проблем с тормозами с трассы сошел двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин».

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Имоле (Италия) на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.

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