Хэмилтон стал победителем первого этапа «Формулы-1»
ТАСС, 28 марта. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на
ТАСС, 28 марта. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на
Вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки. Его партнер по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, финишировал 16-м. Также
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Имоле (Италия) на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.