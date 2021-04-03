Феттель — всё или нет? Провальный дебют за «Астон Мартин» опять поднял вопросы о пенсии
Хотя, возможно, на
Хотя, возможно, на
Между первым и вторым этапами Формулы-1 целых три недели, так что у журналистов и болельщиков есть много времени, чтобы обсудить самые интересные моменты стартового
«К сожалению, это немного напоминает прошлый год, — констатирует Джон Вилде из PlanetF1. — Мы абсолютно привыкли к тому, что победитель 53 гонок в своих интервью объясняет инциденты, развороты или нехватку скорости, используя фразы “ситуация такая, какая есть” и “это не то, на что мы надеялись”. Замените зелёный комбинезон на красный, и это мог бы быть 2020-й. Мы хотим видеть от него выступления, как на прошлогоднем
«Что меня тревожит больше всего, так это то, как он с этим справлялся, — написал в колонке для немецкого Sky Ральф Шумахер. — Когда он врезался в Окона, то по радиосвязи сразу же начал жаловаться на Эстебана. Но было ясно, что это ошибка Себастьяна. После гонки Феттель извинился, но вопрос в том, почему такие ошибки продолжаются. С его опытом он должен уметь оценивать такие ситуации лучше, так что он должен задать себе некоторые вопросы. Как бы то ни было, о позициях Феттеля в “Астон Мартин” пока беспокоиться не стоит, сотрудничество только началось. Конечно, всё может ухудшиться, если проблемы продолжатся».
«Феттелю нужно пообщаться с мистиком, который изгонит из него злые духи, — полагает со своей стороны чемпион мира 1996 года Деймон Хилл. — Печально смотреть за тем, что происходит с Себастьяном. Думаю, у него
А вот австрийский ветеран Герхард Бергер прямо находит проблему психологических проблем чемпиона: по его мнению, Феттель просто вновь не справляется с давлением, вот и всё.
«Он никогда не умел справляться с давлением. Помните, когда Даниэль Риккардо пришёл в “Ред Булл”, он был очень сильным, чем оказывал давление на Себастьяна. Феттелю было трудно с этим справиться. В “Феррари” было то же самое. Когда ты смотришь на него, чувствуешь, что он не ощущает себя свободно. Он недостаточно расслаблен. Он пытается доказать
Впрочем, если не брать в расчёт психологию, то первой неудаче Феттеля вполне можно отыскать достойное оправдание в лице многочисленных проблем «Астон Мартин» на предсезонных тестах.
«Было бы честным сказать, что на четырёхкратного чемпиона мира повлияла нехватка пройденного километража на тестах в Бахрейне, — указывает автор MotorSport Magazine Адам Купер. — Он проехал всего 117 кругов за три проблемных дня — это намного меньше, чем у конкурентов. Время за рулём ничем не заменить, если мы говорим об адаптации к новой команде, новой машине и новому силовому блоку».
«Он ценен для команды, учитывая его опыт, — отмечает Дэвид Култхард. — Я думаю, что приглашение Феттеля может стать частью построения бренда не только для “Астон Мартин”, но и для Лэнса Стролла. Если он сможет побеждать четырёхкратного чемпиона Формулы-1, то это докажет его потенциал потенциального чемпиона. Если Стролл сможет сделать с Себом то, что удавалось Шарлю Леклеру, то я даже не знаю, как Феттель сможет дотянуть до конца сезона».
Сам Себ хоть и недоволен дебютом, но трагедии из случившегося в Бахрейне не делает, что вполне разумно.
«Уик-энд нельзя назвать лучшим или таким, на какой мы рассчитывали. Но мы узнали многое о машине. Посмотрим, как быстро нам удастся решить проблемы. Но пока я ещё не чувствую себя за рулём болида как дома. Сейчас мне приходится бороться с некоторыми вещами в машине,
Поддержал своего гонщика и босс «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр.
«Нельзя говорить, что Феттель не сможет набрать прежнюю форму. Мы пока провели всего одну гонку. Да, она не была удачной, но есть и позитивные моменты. Феттель начинал
Но если на втором
Евгений Кустов