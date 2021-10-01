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20:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын основателя Ferrari описал текущее состояние Шумахера

Пьеро Феррари, сын основателя компании и команды Ferrari Энцо Феррари, рассказал об отношениях с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером. Его слова приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Источник: AP 2021

«Мне не нравится, что о Шумахере говорят так, будто он умер. Михаэль не мертв, он с нами, но он не может общаться», — описал текущее состояние спортсмена он. Феррари добавил, что до падения гонщик часто приезжал к нему в гости, будучи простым и прямолинейным человеком.

16 сентября жена Шумахера Коринна сообщила, что он так и не восстановил дееспособность. Женщина добавила, что бывший гонщик живет с ними в одном доме и окружен заботой семьи.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние годы он проводит на собственной вилле на берегу Женевского озера.

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