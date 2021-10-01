Сын основателя Ferrari описал текущее состояние Шумахера

«Мне не нравится, что о Шумахере говорят так, будто он умер. Михаэль не мертв, он с нами, но он не может общаться», — описал текущее состояние спортсмена он. Феррари добавил, что до падения гонщик часто приезжал к нему в гости, будучи простым и прямолинейным человеком.

16 сентября жена Шумахера Коринна сообщила, что он так и не восстановил дееспособность. Женщина добавила, что бывший гонщик живет с ними в одном доме и окружен заботой семьи.