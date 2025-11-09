Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Победитель последних четырех чемпионатов мира нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не сумел выйти во вторую квалификацию. Нидерландец не преодолел первый квалификационный сегмент впервые с 2021 года, тогда он не сумел финишировать в квалификации Гран-при России в Сочи.