Гимнаст из Новой Зеландии связал провал допинг-теста с учебой в университете
Новозеландский гимнаст Батухан Языджи связал проваленный
Новозеландский гимнаст Батухан Языджи связал проваленный
Языджи признался, что принял запрещенный препарат риталин, чтобы быстрее закончить университетское сочинение. Гимнаст заявил, что получил таблетку от друга и не осознавал последствий содеянного.
Глава антидопинговой организации Drug Free Sport New Zealand Ник Патерсон принял оправдания спортсмена, но отметил, что Языджи все равно должен быть отстранен за нарушение правил. «Всегда неприятно, когда дисквалификация случается
На чемпионате Новой Зеландии Языджи занял второе место в многоборье.
В конце января канадская каноистка Лоренс