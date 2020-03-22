Стал известен список кандидатов в женскую сборную России по спортивной гимнастике на ОИ

Источник: РИА "Новости"

«У девочек в число кандидатов вошли Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Яна Ворона, Елена Герасимова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Александра Щеколдина и Ульяна Перебиносова», — сказала Родионенко.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Также Родионенко отметила, что трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Мария Пасека, серебряный призер Игр и чемпионка мира Дарья Спиридонова и обладательница золотой медали чемпионата Европы Анастасия Ильянкова выбыли из списка претендентов, так как не являются многоборцами. В отдельных видах гимнастки завоевать олимпийские лицензии не смогли.

Данный список не является окончательным. Отбор в сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.