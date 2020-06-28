Онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием сестер Авериных пройдет без зрителей
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские гимнастки будут выступать на
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские гимнастки будут выступать на
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«Из-за пандемии коронавируса зрители в Дворец гимнастики допущены не будут», — сообщил ТАСС по телефону представитель ВФХГ.
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В состав сборной России вошли Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко, Арина и Дины Аверины. В юниорских соревнованиях выступят Мария Борисова, Алина Протасова, Софья Никеева, Анна Попова, Александра Скубова и Диана Симошина. Арина Аверина выступит в упражнениях с мячом и обручем, Дина Аверина — с обручем, Крамаренко — с булавами и обручем, Гузенкова — с лентой и булавами, Трубникова — с мячом и булавами.