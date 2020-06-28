Онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием сестер Авериных пройдет без зрителей

Источник: РИА "Новости"

В международном онлайн-турнире примут участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Как сообщила ранее ТАСС президент ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Из-за пандемии коронавируса зрители в Дворец гимнастики допущены не будут», — сообщил ТАСС по телефону представитель ВФХГ.

В онлайн-турнире гимнастки будут бороться за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Спортсменки сделают по два упражнения, в многоборье первенство разыгрываться не будет. В групповых упражнениях примут участие три команды: основной и второй составы сборной России, а также сборная Узбекистана. В личных состязаниях примут участие 27 спортсменок, из которых 12 — юниорки.