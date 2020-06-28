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12:32 (мск), источник: ТАСС

Онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием сестер Авериных пройдет без зрителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские гимнастки будут выступать на онлайн-турнире в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в воскресенье без зрительской поддержки с трибун. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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Источник: РИА "Новости"

В международном онлайн-турнире примут участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Как сообщила ранее ТАСС президент ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире.

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«Из-за пандемии коронавируса зрители в Дворец гимнастики допущены не будут», — сообщил ТАСС по телефону представитель ВФХГ.

В онлайн-турнире гимнастки будут бороться за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Спортсменки сделают по два упражнения, в многоборье первенство разыгрываться не будет. В групповых упражнениях примут участие три команды: основной и второй составы сборной России, а также сборная Узбекистана. В личных состязаниях примут участие 27 спортсменок, из которых 12 — юниорки.

В состав сборной России вошли Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко, Арина и Дины Аверины. В юниорских соревнованиях выступят Мария Борисова, Алина Протасова, Софья Никеева, Анна Попова, Александра Скубова и Диана Симошина. Арина Аверина выступит в упражнениях с мячом и обручем, Дина Аверина — с обручем, Крамаренко — с булавами и обручем, Гузенкова — с лентой и булавами, Трубникова — с мячом и булавами.

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