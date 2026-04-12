Белорус Литвинович завоевал «золото» чемпионата Европы в прыжках на батуте

Белорусские спортсмены продолжают успешное выступление на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Португалии.

Источник: AP 2024

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал первым в индивидуальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Портимане, сообщили в пресс-службе НОК республики.

Он без особых проблем добрался до финала, уверенно пройдя стадии отбора. Судьи оценили выступление спортсмена в решающей стадии в 65,310 пункта. Второе место занял португалец Габриэль Альбукерке (64,240). Замкнул тройку лидеров россиянин Кирилл Козлов (63,870).

Еще один белорус Андрей Буйлов не смог подняться на пьедестал почета, остановившись в шаге от него — 63,700.

Среди девушек викторию праздновала россиянка Анжела Бладцева — 58,680. Белоруска Яна Лебедева завоевала серебряную медаль (58,240). Также третьей стала спортсменка из России София Аляева (57,670).

Белорусские атлеты сумели завоевать на континентальном форуме в Португалии 12 наград (восемь из них — золотые). Чемпионат Европы по прыжкам на батуте проходит в Портимане. Он завершится в воскресенье.

Спортсмены из Беларуси и РФ с 1 января 2024 -го допущены Международной федерацией гимнастики к турнирам в нейтральном статусе.