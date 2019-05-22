«Ростов-Дон» — пятикратный чемпион России!

В понедельник завершился сезон в женской Суперлиге. Золотые медали разыграли «Ростов-Дон» и «Лада», за бронзу сражались «Кубань» и «Звезда».

Битва в Тольятти

Противостояние «Ростов-Дона» и «Лады» уже стало российской гандбольной классикой. Ведь команды вышли в финал чемпионата России в третий раз подряд! Все это время «Ростов-Дон» не отдавал первенство, но в этом сезоне шансы «Лады» на завоевание титула оценивались наиболее высоко. Ростовчанкам пришлось сражаться за золото почти сразу после «Финала четырех» Лиги чемпионов, в котором они выступили великолепно, но где отдали много физических и эмоциональных сил. Тогда как «Лада» могла целенаправленно готовиться к главным матчам на протяжении двух недель.

И уже первая игра показала, что прогнозы оказались справедливыми. Шансы на победу в чемпионате России обеих команд были если не совсем равными, то стремительно приближались к 50 на 50. «Лада» понимала, что находится в ситуации победа сейчас или никогда. А потому настроилась на схватку с «Ростов-Доном», как на последний бой. Тольяттинки ни в чем на уступали ростовчанам, при этом чувствовалось, что команда Амброса Мартина утомлена. «Ростов-Дон» лишь за счет характера и мастерства смог с минимальным преимуществом выиграть первый тайм.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxwriWSoe4N/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxwriWSoe4N/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxwriWSoe4N/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Гандбольный клуб "Ростов-Дон" (@rostovhandball)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-22T09:58:32+00:00">May 22, 2019 at 2:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва, успев перевести дух, действующий чемпион смог увеличить, отрыв до четырех мячей. Пожалуй, при этих обстоятельствах могла развалиться любая команда, но «Лада» не сдалась, и матч превратился в триллер. Хозяйки площадки смогли отыграться, на последних секундах Ольга Фомина точным броском счет сравняла. 27:27 — овертайм! Такого в финалах прежде не было, и уже это можно было считать достижением «Лады». Но на большее команды Александра Хомутова не хватило. В решающие минуты сказался класс, опыт и мастерство «Ростов-Дона». Блистали Анна Вяхирева и Юлия Манагарова, которые вновь создали для своей команды преимущество. А окончательно стало понятно, что «Ростов-Дон» не упустит победу, когда во втором дополнительном тайме 17-летняя Елена Михайличенко заработала пенальти в свои ворота и одновременно удаление. В итоге «Ростов-Дон» добился своего — 34:31.

Решающий рывок

Победа в гостях резко повысила котировки «Ростов-Дона». Но «Лада» была с этим не согласна и надеялась затянуть финальную серию до трех матчей. «Что нам, сдаваться раньше времени»? — резонно отвечал Хомутов на вопросы о шансах его команды в Ростове-на-Дону. Мощное начало в исполнении «Лады» показало, что тренер ничуть не лукавил. Волжанки повели в гостях 2:0, а могли и 3:0, и 4:0, но два выгоднейших момента не реализовала Ольга Фомина. Это позволило «Ростов-Дону» отыграться, после чего пошла равная игра. Так продолжалась до 19-й минуты, но потом ростовчанки совершили рывок в три безответных мяча, а первый тайм склонили с разницей «плюс 4» — 17:13.

Это могло показаться приговором для «Лады». Но волжанки удивили снова, вернувшись в игру. Героически действовала в воротах Анастасия Лагина, то и дело забрасывала Кристина Тарасова, прорывалась к воротам Фомина. Преимущество «Ростов-Дона» стало таять, «Лада» и вовсе не раз могла счет сравнять. Но вновь тольяттинкам не хватило опыта, Тарасова не реализовала выход один на один, несколько бросков Михайличенко заблокировали Анна Сень и Ксения Макеева, пошли и другие ошибки. «Ростов-Дон» за это претендента безжалостно наказал. И когда за три минуты до финальной сирены хозяева оторвались на три мяча, ростовский дворец спорта начал праздновать победу. 29:26 — «Ростов-Дон» в пятый раз выиграл чемпионат России!

— Эти две недели стали самыми сложными в моей карьере, — призналась Анна Вяхирева. — Я опустошена эмоционально и физически. Хорошо, что мы решили исход в двух матчах и теперь можем наслаждаться отпуском.

Чемпионский кубок ростовчанки получили из рук президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и председателем попечительского совета «Ростов-Дона» Иваном Саввиди принял участие в церемонии награждения. Это был незабываемый финал!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bxwp_RqIgXN/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bxwp_RqIgXN/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bxwp_RqIgXN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Гандбольный клуб "Ростов-Дон" (@rostovhandball)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-22T09:45:00+00:00">May 22, 2019 at 2:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бронза для Трефилова

Заслуживала внимание и серия за бронзовые медали между «Кубанью» и «Звездой». Перед началом сезона предполагалось, что в тройке сильнейших окажется мощная «Астраханочка». Но «Звезда» прошла ее в четвертьфинале и мечтала завоевать награды чемпионата. Но у «Кубани» была поддержка Евгения Трефилова. Легендарный тренер, в феврале перенесший операцию на сердце, во втором матче серии вернулся на скамейку. И вдохновил свою команду на завоевание бронзы в родном Краснодаре. «Кубань» уже сделала первый шаг в Звенигороде, одержав победу со счетом 32:28, а на своей площадке дожала «молниеносных» — 28:26.

Мы могли выступить лучше, но не воспользовались своим шансом. Но призовое место есть. Думаю, для этого состава это потолок, нужна свежая кровь. Хотя у нас были хорошие моменты в этом сезоне. Евгений Трефилов