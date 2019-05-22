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22 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Ростов-Дон» — пятикратный чемпион России!

Команда Амброса Мартина защитила титул, переиграв в финальной серии тольяттинскую «Ладу».

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В понедельник завершился сезон в женской Суперлиге. Золотые медали разыграли «Ростов-Дон» и «Лада», за бронзу сражались «Кубань» и «Звезда».

Битва в Тольятти

Противостояние «Ростов-Дона» и «Лады» уже стало российской гандбольной классикой. Ведь команды вышли в финал чемпионата России в третий раз подряд! Все это время «Ростов-Дон» не отдавал первенство, но в этом сезоне шансы «Лады» на завоевание титула оценивались наиболее высоко. Ростовчанкам пришлось сражаться за золото почти сразу после «Финала четырех» Лиги чемпионов, в котором они выступили великолепно, но где отдали много физических и эмоциональных сил. Тогда как «Лада» могла целенаправленно готовиться к главным матчам на протяжении двух недель.

И уже первая игра показала, что прогнозы оказались справедливыми. Шансы на победу в чемпионате России обеих команд были если не совсем равными, то стремительно приближались к 50 на 50. «Лада» понимала, что находится в ситуации победа сейчас или никогда. А потому настроилась на схватку с «Ростов-Доном», как на последний бой. Тольяттинки ни в чем на уступали ростовчанам, при этом чувствовалось, что команда Амброса Мартина утомлена. «Ростов-Дон» лишь за счет характера и мастерства смог с минимальным преимуществом выиграть первый тайм.

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После перерыва, успев перевести дух, действующий чемпион смог увеличить, отрыв до четырех мячей. Пожалуй, при этих обстоятельствах могла развалиться любая команда, но «Лада» не сдалась, и матч превратился в триллер. Хозяйки площадки смогли отыграться, на последних секундах Ольга Фомина точным броском счет сравняла. 27:27 — овертайм! Такого в финалах прежде не было, и уже это можно было считать достижением «Лады». Но на большее команды Александра Хомутова не хватило. В решающие минуты сказался класс, опыт и мастерство «Ростов-Дона». Блистали Анна Вяхирева и Юлия Манагарова, которые вновь создали для своей команды преимущество. А окончательно стало понятно, что «Ростов-Дон» не упустит победу, когда во втором дополнительном тайме 17-летняя Елена Михайличенко заработала пенальти в свои ворота и одновременно удаление. В итоге «Ростов-Дон» добился своего — 34:31.

Решающий рывок

Победа в гостях резко повысила котировки «Ростов-Дона». Но «Лада» была с этим не согласна и надеялась затянуть финальную серию до трех матчей. «Что нам, сдаваться раньше времени»? — резонно отвечал Хомутов на вопросы о шансах его команды в Ростове-на-Дону. Мощное начало в исполнении «Лады» показало, что тренер ничуть не лукавил. Волжанки повели в гостях 2:0, а могли и 3:0, и 4:0, но два выгоднейших момента не реализовала Ольга Фомина. Это позволило «Ростов-Дону» отыграться, после чего пошла равная игра. Так продолжалась до 19-й минуты, но потом ростовчанки совершили рывок в три безответных мяча, а первый тайм склонили с разницей «плюс 4» — 17:13.

Видео
«Ростов-Дон» выиграл чемпионат России по гандболу

Это могло показаться приговором для «Лады». Но волжанки удивили снова, вернувшись в игру. Героически действовала в воротах Анастасия Лагина, то и дело забрасывала Кристина Тарасова, прорывалась к воротам Фомина. Преимущество «Ростов-Дона» стало таять, «Лада» и вовсе не раз могла счет сравнять. Но вновь тольяттинкам не хватило опыта, Тарасова не реализовала выход один на один, несколько бросков Михайличенко заблокировали Анна Сень и Ксения Макеева, пошли и другие ошибки. «Ростов-Дон» за это претендента безжалостно наказал. И когда за три минуты до финальной сирены хозяева оторвались на три мяча, ростовский дворец спорта начал праздновать победу. 29:26 — «Ростов-Дон» в пятый раз выиграл чемпионат России!

— Эти две недели стали самыми сложными в моей карьере, — призналась Анна Вяхирева. — Я опустошена эмоционально и физически. Хорошо, что мы решили исход в двух матчах и теперь можем наслаждаться отпуском.

Чемпионский кубок ростовчанки получили из рук президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и председателем попечительского совета «Ростов-Дона» Иваном Саввиди принял участие в церемонии награждения. Это был незабываемый финал!

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Бронза для Трефилова

Заслуживала внимание и серия за бронзовые медали между «Кубанью» и «Звездой». Перед началом сезона предполагалось, что в тройке сильнейших окажется мощная «Астраханочка». Но «Звезда» прошла ее в четвертьфинале и мечтала завоевать награды чемпионата. Но у «Кубани» была поддержка Евгения Трефилова. Легендарный тренер, в феврале перенесший операцию на сердце, во втором матче серии вернулся на скамейку. И вдохновил свою команду на завоевание бронзы в родном Краснодаре. «Кубань» уже сделала первый шаг в Звенигороде, одержав победу со счетом 32:28, а на своей площадке дожала «молниеносных» — 28:26.

Мы могли выступить лучше, но не воспользовались своим шансом. Но призовое место есть. Думаю, для этого состава это потолок, нужна свежая кровь. Хотя у нас были хорошие моменты в этом сезоне.
Евгений Трефилов

Что ж, клубный сезон в женском гандболе завершен, но это еще не все. Сегодня женская сборная России начала сбор в Новогорске, а 31 мая и 1 июня проведет два товарищеских матча с командой Нидерландов. Это будет неплохая проверка сил с прицелом на предолимпийский чемпионат мира, который в начале января примет Япония.

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