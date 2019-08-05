«Почему за рубеж не еду? Меня просто посадят за мои методы работы». Трефилов ушел из сборной России

Источник: Sport24

Нет и в ближайшее время не будет лучше тренера в женском гандболе, чем Евгений Трефилов. Под руководством Трефилова русские девушки четыре раза выигрывали чемпионат мира, трижды брали медали чемпионата Европы, были вторыми на Олимпиаде в Пекине. После этого он ушел из сборной, но в 2013 году вернулся, чтобы взять золото Рио.

Взял бы, наверное, и медали Токио, но проблемы со здоровьем ему это сделать уже не дадут. Трефилов принял решение покинуть пост главного тренера и теперь будет вице-президентом гандбольной федерации. А новым тренером назначили наставника «Ростов-Дона» Амброса Мартина.

О такой карьере, как у Трефилова, мечтают многие. Победная, насыщенная, с неудачами и успехами, — было все. Даже всерьез подумывали позвать специалиста в сборную России по футболу.

Без его мощных наставлений в перерывах будет скучно болельщикам, а журналисты в микст-зоне теперь не дождутся какого-нибудь неожиданного словесного выстрела от тренера про свою команду. Но не будем грустить. Лучше вспомним самые-самые цитаты всеми любимого тренера Трефилова.

О тренерском таланте

«Когда воробей попадает в лапы кошке, он рад, если выбирается живым. Вот так и я. Выгляжу измотанным? Да, это так. Значит, тренировать не умею! Кто не умеет руководить, должен сам работать. Не можешь быть начальником — бери лопату. Не надо из меня талантливого тренера лепить. Так и запишите: нам повезло».

О своих ощущениях после побед

«У меня после побед всегда одно ощущение: будто я заполз на высокую гору, а куда ползти дальше, не знаю…».

О тактике

«Ребят, какая тактика! Бросьте вы. Я должен привстать на колено и, как Сократ, рассуждать о тактике? Выиграть любой ценой!».

О работе за рубежом

«Я за рубеж почему не еду? Меня просто посадят за такие методы работы».

О требованиях к подопечным

«Я открыто говорю: хочу, чтобы вы на поле были полумужчинами, хотите — мужчинами. Потому что идет драка, обыкновенная война. А в войне участвовали мужики. Одна, по-моему, женщина Жанна д’Арк поучаствовала — и ту сожгли на костре. Хотя, возможно, было бы лучше, если бы я фифочек воспитывал».

О сравнении гандболисток с десантниками

«Гандболисток я сравниваю с десантниками: прыгнул с танка, перекувырнулся, отстрелялся и назад на броню. А нашим нужно успеть еще коленки отряхнуть!».

О футболистах

«Мои подопечные становятся похожими на российских футболистов. А это, как вы понимаете, не самое лестное сравнение… Гол забьем и охраняем. Однако, в отличие от них, мы хотя бы выигрываем».

О первом матче на Олимпиаде-2016 с Кореей

«Помните русскую поговорку про женщин, которые и в избу, и лошадь? И на руках мужчин носят… Но перехваливать их не будем, хорошо? Без имен. При счете 13:20 я, честно говоря, хотел найти веревку, потом зайти в женский туалет. И повеситься».

О журналистах в Рио

«Вот все говорят: трибуны освистывают Ефимову! Не верьте. В Бразилии за Россию хорошо болеют. А вот журналисты нас действительно недолюбливают. Подходит ко мне ваш шведский коллега, спрашивает: «Вы, наверное, свою команду бьете?» — «Конечно, бью, — отвечаю. — Ногами. А как с ними по-другому? ».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Brz9Sh4gu3p/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Brz9Sh4gu3p/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Четыре номинанта на звание лучшего тренера женской сборной 2018 года по версии Handball Planet. Кто же будет признан лучшим из лучших решит финальное голосование. Голосуйте за нашего тренера на handball-planet.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rushandball/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Федерация гандбола России</a> (@rushandball) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-25T13:23:01+00:00">25 Дек 2018 в 5:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О финале Олимпиады

Если игрок хватает мяч и сдуру бросает, то о каком спокойствии идет речь? Все войны из-за женщин! Вообще, все в мире случается из-за женщин! Запомните это, ребята. Это не мы их выбираем. Это они нам устраивают… Чтобы избегать таких концовок, надо с них снять штаны и дать по заду. От души, пятерней, чтобы красный след остался. Все, братцы, я пошел!"

О победной раздевалке

«Порадовал вой в раздевалке! Так вопят сейчас, как будто хоронят кого-то. Я им говорю: “Что случилось-то? ” А они: “У-а-а-а”. Я им: чего “уа”? Выиграли же! Делайте вид, что случайно, уходите и выходите снова!».

О происхождении человека по Дарвину

«Я их не ругал, я просто просил. Вспоминал их родословную от обезьяны. По Дарвину. Правда, сейчас говорят, что мы от Бога произошли».

О женском черепе

«У нас в “анатомке” стоял скелет, а черепушка приподнималась. Туда все складывали окурки. Иногда мне хочется у женщины приподнять черепушку и посмотреть, что у нее в голове такое».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmsXDtgB3R7/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmsXDtgB3R7/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Давайте вспомним и снова поблагодарим за победу наших прекрасных олимпийских чемпионок! Вратарей: Анну Седойкину, Татьяну Ерохину, Викторию Калинину; Крайних игроков : Полину Кузнецову; Марину Судакову, Анну Вяхиреву, Екатерину Маренникову; Разыгрывающую : Дарью Дмитриеву, Екатерину Ильину; Полусредних : Анну Сень, Ольгу Акопян, Владлену Бобровникову, Викторию Жилинскайте, Ирину Близнову; Линейную: Майю Петрову. #Olympicchampion #Handball #HandballRussia #Rio2016 #RiodeJaneiro #champion</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rushandball/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Федерация гандбола России</a> (@rushandball) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T07:57:17+00:00">20 Авг 2018 в 12:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О красоте

«Скажи женщине, что она красивая, — и будешь посуду мыть до конца дней. Они же все воспринимают ушами. Ругаюсь с ними, борюсь. Но что поделать? Женщины…».

О русских женщинах