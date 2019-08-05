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5 августа, источник: Sport24

«Почему за рубеж не еду? Меня просто посадят за мои методы работы». Трефилов ушел из сборной России

Sport24 вспомнил его самые яркие высказывания.

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Источник: Sport24

Нет и в ближайшее время не будет лучше тренера в женском гандболе, чем Евгений Трефилов. Под руководством Трефилова русские девушки четыре раза выигрывали чемпионат мира, трижды брали медали чемпионата Европы, были вторыми на Олимпиаде в Пекине. После этого он ушел из сборной, но в 2013 году вернулся, чтобы взять золото Рио.

Взял бы, наверное, и медали Токио, но проблемы со здоровьем ему это сделать уже не дадут. Трефилов принял решение покинуть пост главного тренера и теперь будет вице-президентом гандбольной федерации. А новым тренером назначили наставника «Ростов-Дона» Амброса Мартина.

О такой карьере, как у Трефилова, мечтают многие. Победная, насыщенная, с неудачами и успехами, — было все. Даже всерьез подумывали позвать специалиста в сборную России по футболу.

Без его мощных наставлений в перерывах будет скучно болельщикам, а журналисты в микст-зоне теперь не дождутся какого-нибудь неожиданного словесного выстрела от тренера про свою команду. Но не будем грустить. Лучше вспомним самые-самые цитаты всеми любимого тренера Трефилова.

О тренерском таланте

«Когда воробей попадает в лапы кошке, он рад, если выбирается живым. Вот так и я. Выгляжу измотанным? Да, это так. Значит, тренировать не умею! Кто не умеет руководить, должен сам работать. Не можешь быть начальником — бери лопату. Не надо из меня талантливого тренера лепить. Так и запишите: нам повезло».

О своих ощущениях после побед

«У меня после побед всегда одно ощущение: будто я заполз на высокую гору, а куда ползти дальше, не знаю…».

О тактике

«Ребят, какая тактика! Бросьте вы. Я должен привстать на колено и, как Сократ, рассуждать о тактике? Выиграть любой ценой!».

О работе за рубежом

«Я за рубеж почему не еду? Меня просто посадят за такие методы работы».

О требованиях к подопечным

«Я открыто говорю: хочу, чтобы вы на поле были полумужчинами, хотите — мужчинами. Потому что идет драка, обыкновенная война. А в войне участвовали мужики. Одна, по-моему, женщина Жанна д’Арк поучаствовала — и ту сожгли на костре. Хотя, возможно, было бы лучше, если бы я фифочек воспитывал».

О сравнении гандболисток с десантниками

«Гандболисток я сравниваю с десантниками: прыгнул с танка, перекувырнулся, отстрелялся и назад на броню. А нашим нужно успеть еще коленки отряхнуть!».

О футболистах

«Мои подопечные становятся похожими на российских футболистов. А это, как вы понимаете, не самое лестное сравнение… Гол забьем и охраняем. Однако, в отличие от них, мы хотя бы выигрываем».

О первом матче на Олимпиаде-2016 с Кореей

«Помните русскую поговорку про женщин, которые и в избу, и лошадь? И на руках мужчин носят… Но перехваливать их не будем, хорошо? Без имен. При счете 13:20 я, честно говоря, хотел найти веревку, потом зайти в женский туалет. И повеситься».

О журналистах в Рио

«Вот все говорят: трибуны освистывают Ефимову! Не верьте. В Бразилии за Россию хорошо болеют. А вот журналисты нас действительно недолюбливают. Подходит ко мне ваш шведский коллега, спрашивает: «Вы, наверное, свою команду бьете?» — «Конечно, бью, — отвечаю. — Ногами. А как с ними по-другому?».

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О финале Олимпиады

Если игрок хватает мяч и сдуру бросает, то о каком спокойствии идет речь? Все войны из-за женщин! Вообще, все в мире случается из-за женщин! Запомните это, ребята. Это не мы их выбираем. Это они нам устраивают… Чтобы избегать таких концовок, надо с них снять штаны и дать по заду. От души, пятерней, чтобы красный след остался. Все, братцы, я пошел!"

О победной раздевалке

«Порадовал вой в раздевалке! Так вопят сейчас, как будто хоронят кого-то. Я им говорю: “Что случилось-то?” А они: “У-а-а-а”. Я им: чего “уа”? Выиграли же! Делайте вид, что случайно, уходите и выходите снова!».

О происхождении человека по Дарвину

«Я их не ругал, я просто просил. Вспоминал их родословную от обезьяны. По Дарвину. Правда, сейчас говорят, что мы от Бога произошли».

О женском черепе

«У нас в “анатомке” стоял скелет, а черепушка приподнималась. Туда все складывали окурки. Иногда мне хочется у женщины приподнять черепушку и посмотреть, что у нее в голове такое».

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О красоте

«Скажи женщине, что она красивая, — и будешь посуду мыть до конца дней. Они же все воспринимают ушами. Ругаюсь с ними, борюсь. Но что поделать? Женщины…».

О русских женщинах

«Какая русская пословица сейчас подойдет? Мне бы хотелось, чтобы у нас все получилось — помните стихи про горящую избу, про коня на скаку? Вот тогда я смогу сказать, что это моя команда. Поэтому хотелось бы эти слова здесь применить: чтобы они и остановили, и зажгли, и вынесли. Потому что сильнее и непредсказуемее русских женщин на свете нет никого».

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