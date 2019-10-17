Гандбольный клуб «Спартак» победил «Металопластику» в матче SEHA-Газпром лиги

Источник: РИА "Новости"

Матч против хорватского «Загреба», который должен был пройти 1 октября, был перенесен на неопределенный срок из-за плохих погодных условий в Вене, которые не позволили гандболистам гостевой команды вовремя прибыть в Россию.

В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает пятое место из шести, проиграв три из четырех проведенных матчей и набрав три очка. В следующем туре московская команда примет венгерский «Веспрем», который лидирует в группе, набрав 12 очков. Встреча пройдет 5 ноября.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в лиге.