Гандбольный клуб «Спартак» победил «Металопластику» в матче SEHA-Газпром лиги
ТАСС, 16 октября. Российский гандбольный клуб «Спартак» дома обыграл сербский клуб «Металопластика» со счетом 36:32 в матче
ТАСС, 16 октября. Российский гандбольный клуб «Спартак» дома обыграл сербский клуб «Металопластика» со счетом 36:32 в матче
Матч против хорватского «Загреба», который должен был пройти 1 октября, был перенесен на неопределенный срок
В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает пятое место из шести, проиграв три из четырех проведенных матчей и набрав три очка. В следующем туре московская команда примет венгерский «Веспрем», который лидирует в группе, набрав 12 очков. Встреча пройдет 5 ноября.
Двенадцать команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в