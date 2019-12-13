Российские гандболистки проиграли команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Самой результативным игроком встречи стала россиянка Анна Вяхирева, забившая 11 голов.

Сборная России вышла в полуфинал, одержав победы во всех восьми матчах предварительного и основного раундов турнира. Нидерландки выиграли пять из восьми встреч. В другом полуфинале сыграют сборные Норвегии и Испании, начало матча — 14:30 мск. Финал и матч за третье место пройдут 15 декабря.

Россиянки четырежды выигрывали чемпионат мира (2001, 2005, 2007, 2009), а также Олимпийские игры 2016 года. Сборная Нидерландов является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.