Опустошение и разочарование. Российские гандболисты пропустят третью Олимпиаду подряд

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы, который проходит с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции, определит обладателя прямой путевки на Игры 2020 года, ее получит победитель соревнований. Право выступить в квалификационном турнире к Олимпиаде будут иметь две команды, показавшие лучший результат на чемпионате Европы среди тех, кто не отобрался ранее. Именно такая задача была поставлена российским гандболистам перед стартом европейского первенства.

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На предварительном этапе чемпионата Европы впервые в истории выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По два лучших коллектива из этих групп выйдут в полуфинал.

Сборная России на чемпионате Европы попала в квартет с командами Венгрии, Исландии и Дании. До старта турнира фаворитом выглядели действующие чемпионы мира датчане, а вот венгры и исландцы казались равными соперниками. Однако россияне неудачно стартовали, проиграв венгерской команде в первом же матче предварительного группового этапа (25:26). Из-за этого результата важнейшее значение приобретала встреча с исландцами.

Соперник в своем первом матче сотворил небольшую сенсацию, обыграв датчан с минимальным счетом (31:30). По мнению члена исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Приголовкина, успехи исландцев связаны с возвращением в тренерский штаб команды Гудмундура Гудмундссона. Специалист в 2016 году привел к победе на Олимпийских играх сборную Дании, но в 2018 году вернулся в Исландию и возглавил национальную команду, подписав трехлетний контракт. Сборная также отличается уверенной игрой лидеров и общим высоким уровнем гандболистов.

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Безвольная игра

Российской сборной было необходимо одержать победу в матче с исландцами, ведь только такой результат позволял им остаться в борьбе за выход в следующий раунд турнира. Однако с самого начала встречи соперник уверенно захватил преимущество, доведя матч до разгрома — 34:23. Самыми результативными игроками у сборной Исландии стали Бьяри-Мар Эллисон, Александр Петтерссон и Сигвалди Бьорн Гудьонссон (по 6 заброшенных мячей). В составе сборной России больше всего голов на счету Глеба Калараша (6).

Подопечные Кокшарова после поражения от исландцев сохраняли теоретические шансы на вход из группы, все зависело от результата параллельного матча. Однако в нем сборная Венгрии сыграла вничью с датчанами (24:24). Таким образом, после двух туров предварительного группового раунда турнирную таблицу возглавила команда Исландии (4 очка), на втором месте расположилась сборная Венгрии (3), третьей идет команда Дании (1). Теперь даже победа россиян над датчанами не позволит россиянам подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Нужно иметь мужество, чтобы признавать свои ошибки, мы это делаем — игра была совершенно безвольная, бездарная и безответственная. Сергей Шишкарев Глава ФГР

Матч с исландской сборной разочаровал не только болельщиков, но и руководство ФГР. После завершения встречи глава организации Сергей Шишкарев извинился за показанную командой игру и итоговый результат. «Нужно иметь мужество, чтобы признавать свои ошибки, мы это делаем — игра была совершенно безвольная, бездарная и безответственная. От имени Федерации гандбола России и от себя лично приношу извинения всем болельщикам, всем россиянам, которые верили в нас и надеялись», — сказал Шишкарев в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Это, пожалуй, худшая игра сборной России за последние годы. Команда была полностью разобранная, ни одной фамилии назвать после такой игры нельзя. Причин тут столько, что их сразу все и не скажешь. Полнейшая опустошенность и разочарование, за такую игру просто стыдно», — отметил член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин.

Выводы и последствия

Заключительные матчи предварительного группового раунда пройдут 15 января. Исландская команда сыграет со сборной Венгрии, а датчане встретятся с россиянами. Датские гандболисты все еще сохраняют шансы на выход из группы, для этого им нужно обыграть подопечных Кокшарова и надеяться на победу исландцев. При таком сценарии у сборных Венгрии и Дании будет равное количество очков, а места в таблице будут распределяться с учетом разницы заброшенных и пропущенных мячей.

Для россиян матч с датчанами уже не имеет турнирного значения. Но выводы по выступлению команды и работе тренерского штаба будут сделаны только после всех встреч группового раунда.

«Поверьте, у нас есть далеко идущие планы, мы сделаем соответствующие выводы, но давайте вернемся к этому после игры с Данией. Будет соответствующий исполком, после этого уже будем рассказывать, что мы собираемся делать. Руки не опускаем, в отличие от тех, кто был сегодня на площадке», — сказал Шишкарев.

Последние успехи мужской сборной России были 16 лет назад, когда россияне в Афинах завоевали бронзовые награды. На Играх 2000 года команда стала победителем.

В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине сборная стала шестой, а вот после этого наступила черная полоса — российские гандболисты не смогли отобраться на две следующие Олимпиады, которые проходили в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Таким образом, мужская сборная России пропустит третьи Игры подряд.