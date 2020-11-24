Гандболист Игропуло завершил спортивную карьеру

«Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но мое здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть», — говорится в сообщении.