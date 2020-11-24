Гандболист Игропуло завершил спортивную карьеру
ТАСС, 24 ноября. Российский гандболист Константин Игропуло завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в своем
ТАСС, 24 ноября. Российский гандболист Константин Игропуло завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в своем
«Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но мое здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть», — говорится в сообщении.
Игропуло 35 лет, он выступал за российские клубы «Виктор» и «Чеховские медведи», испанскую «Барселону», германский «Фюксе», датский «Колдинг», белорусский «Мешков» и польскую «Вислу». Является победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом России, двукратным чемпионом Испании, победителем чемпионата Греции, обладателем Кубка Германии.