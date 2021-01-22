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19:18 (мск), источник: Sport24

Российские гандболисты победили команду Северной Македонии в матче чемпионата мира

В пятницу, 22 января, мужская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата мира в Египте обыграла команду Северной Македонии.

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Источник: vk.com/rh

Российская сборная, которая на турнире из-за санкций носит название «Команда Федерации гандбола России», в Каире добилась победы со счетом 32:20.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал Игорь Сорока, на счету которого шесть голов.

Сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в таблице своей группы. Для выхода в четвертьфинал российским гандболистам необходимо побеждать Швецию 24 января.

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