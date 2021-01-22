Российские гандболисты победили команду Северной Македонии в матче чемпионата мира
В пятницу, 22 января, мужская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата мира в Египте обыграла команду Северной Македонии.
В пятницу, 22 января, мужская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата мира в Египте обыграла команду Северной Македонии.
Российская сборная, которая на турнире
Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал Игорь Сорока, на счету которого шесть голов.
Сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в таблице своей группы. Для выхода в четвертьфинал российским гандболистам необходимо побеждать Швецию 24 января.