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11:37 (мск), источник: ТАСС

Шишкарев пообещал избавить сборную России по гандболу от вмешательства «потусторонних сил»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России сделает все необходимое, чтобы искоренить вмешательство в работу мужской сборной страны людей, которые к ней не причастны. Об этом журналистам заявил глава федерации Сергей Шишкарев.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник мужская сборная России вернулась на родину с чемпионата мира, который проходил в Египте. На турнире российская команда преодолела предварительный раунд и до последнего матча в группе сохраняла шанс на выход в плей-офф. В решающей встрече со шведами российские гандболисты уступили со счетом 20:34.

«Говоря о потусторонних силах [в сборной], я имел в виду не волшебство или магию, а конкретных людей, которые пытаются вмешиваться в работу сборной, напрямую дают указания игрокам. Это путает карты, ломает команду, не дает возможность главному тренеру чувствовать себя главным тренером. Это унижение профессии, мы этого не допустим и искореним», — сказал Шишкарев.

«Если раньше были только подозрения, то сейчас у нас есть конкретные факты. Да и сами игроки об этом говорят. У них раздвоение личности происходит: с одной стороны есть тренер сборной, тренер, которому они верят, который у них вызывает симпатию, с другой — непонятно какие клубные обязательства. Если ты приезжаешь в сборную, то играешь за страну, а не за клуб», — подчеркнул он.

Чемпионат мира стал первым турниром для немецкого специалиста югославского происхождения Велимира Петковича на посту главного тренера мужской сборной России. Шишкарев ранее уже сообщил, что федерация продолжит с ним сотрудничество. «Мы ждем от него системной работы по взаимодействию с тренерами Суперлиги, по подготовке резерва, в том числе и тренерского. Посещения спортивных школ, училищ олимпийского резерва. На нем должна быть общая координация действий по подготовке кадров в мужском гандболе», — отметил глава федерации.

Следующим крупным турниром для мужской сборной России должен стать чемпионат Европы, который пройдет в январе 2022 года в Венгрии и Словакии. На Евро-2020 российские гандболисты уступили во всех трех матчах предварительного раунда.

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