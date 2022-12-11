Гандболисты «Гомеля» уступили «Чеховским медведям» в SEHA-лиге

В домашнем поединке 4-го тура гомельчане уступили лидерам предварительной группы А гандболистам «Чеховских медведей» с результатом 26:33. Для «Гомеля» это третье поражение в турнире, а для чемпионов России четвертая подряд виктория. В другом матче 4-го тура «Пермские медведи» обыграли на выезде обладателей серебра чемпионата Беларуси гандболистов минского СКА с результатом 35:30. Положение команд после четырех туров: «Чеховские медведи» — 8 очков, «Пермские медведи» — 4, СКА — 3, «Гомель» — 1.

В четвертом туре соревнований квартета В чемпион Беларуси «Мешков Брест» с большим трудом одолел в Могилеве местный клуб «Машека» с перевесом всего в два мяча — 27:25. Могилевчане пока не набрали ни одного зачетного балла. В другом матче московский ЦСКА победил на своей арене «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 29:27. Положение команд: «Мешков Брест» — 8 очков, ЦСКА — 5, «Зенит» — 3, «Машека» — 0.

На первом этапе, который завершится 29 января 2023 года, клубы проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем сыграют в плей-офф: лучшие команды двух групп встретятся с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.