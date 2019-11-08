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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибсельмаш» победил «Мурман» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новосибирский «Сибсельмаш» обыграл мурманский «Мурман» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:3 в пользу «Сибсельмаша». Голы у победителей забили Алексей Доровских (19-я, 40-я минута), Рауан Исалиев (27-я), Денис Петров (39-я) и Павел Анисимов (46-я). В составе «Мурмана» отличились Даниил Тюкавин (6-я), Роман Никитенко (70-я) и Алексей Гладышев (86-я).

В другом матче кемеровский «Кузбасс» на своем льду победил казанское «Динамо» — 10:3.

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