«Сибсельмаш» победил «Мурман» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:3 в пользу «Сибсельмаша». Голы у победителей забили Алексей Доровских (19-я, 40-я минута), Рауан Исалиев (27-я), Денис Петров (39-я) и Павел Анисимов (46-я). В составе «Мурмана» отличились Даниил Тюкавин (6-я), Роман Никитенко (70-я) и Алексей Гладышев (86-я).