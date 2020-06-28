Чемпионат России по хоккею с мячом может стартовать 9—10 ноября
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) планирует начать чемпионат страны
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) планирует начать чемпионат страны
Чемпионат России сезона-2019/20 был приостановлен
«Календарь практически готов, есть только еще определенные нюансы. Срок игр Кубка России определяются, матчи чемпионата начнутся не раньше
По его словам, свое участие в чемпионате подтвердили все команды суперлиги. «Технического исполнения всех подтверждений от всех команд еще нет. Есть определенные условия, которые все должны выполнить», — отметил он.
По словам президента ФХМР, новой информации по поводу проведения финального матча нет. «Нет никаких конкретных объяснений, когда, что и где открывается, все области закрыты, лишь бы сыграть мы не хотим. Без чемпиона, думаю, подводить итоги невозможно», — подчеркнул Скрынник.