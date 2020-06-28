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15:11 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по хоккею с мячом может стартовать 9—10 ноября

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) планирует начать чемпионат страны 9—10 ноября. Об этом ТАСС рассказал президент ФХМР и глава Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России сезона-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 21 марта «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» должны были сыграть финальный матч. Ранее ФХМР отменила встречи за третье место между «Енисеем» и «Водником».

«Календарь практически готов, есть только еще определенные нюансы. Срок игр Кубка России определяются, матчи чемпионата начнутся не раньше 9—10 ноября», — сказал Скрынник.

По его словам, свое участие в чемпионате подтвердили все команды суперлиги. «Технического исполнения всех подтверждений от всех команд еще нет. Есть определенные условия, которые все должны выполнить», — отметил он.

По словам президента ФХМР, новой информации по поводу проведения финального матча нет. «Нет никаких конкретных объяснений, когда, что и где открывается, все области закрыты, лишь бы сыграть мы не хотим. Без чемпиона, думаю, подводить итоги невозможно», — подчеркнул Скрынник.

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