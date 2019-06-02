Сборная России по следж-хоккею досрочно победила на Кубке континента в Сочи

Матч на арене «Айсберг» в Сочи закончился со счетом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Одержав вторую победу в двух играх , первая сборная России досрочно гарантировала себе первое место на турнире.

Кубок континента, организованный Паралимпийским комитетом России (ПКР), Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, стал для российских следж-хоккеистов первым международным турниром с 2016 года из-за отстранения ПКР, который был условно восстановлен в марте.