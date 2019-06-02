Сборная России по следж-хоккею досрочно победила на Кубке континента в Сочи
СОЧИ, 2 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Сборная России по
СОЧИ, 2 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Сборная России по
Матч на арене «Айсберг» в Сочи закончился со счетом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Одержав вторую победу в двух играх, первая сборная России досрочно гарантировала себе первое место на турнире.
Кубок континента, организованный Паралимпийским комитетом России (ПКР), Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением