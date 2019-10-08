Хоккеисты «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

Счет был открыт форвардом гродненцев Артуром Савиновым на 6-й минуте противостояния — 1:0.
Во втором периоде развернулась напряженная борьба: нападающий «львов» Егор Егоров сравнял счет — 1:1. Хоккеистам «Немана» удалось отыграться — 2:1.
После чего форварды «Могилева» Дмитрий Корелов и Артем Шапиро укрепили преимущество — 3:2.
Нападающий гродненцев Никита Ремезов восстановил паритет сил (3:3), его партнер по команде Александр Малявко, играющий в том же амплуа, забил победную шайбу — 4:3.
«Неман» укрепился на первой строке в турнирной таблице экстралиги А, в активе команды насчитывается 31 балл. На второй позиции держится «Динамо-Молодечно» (26 очков), замыкает тройку лидеров солигорский «Шахтер» (23 балла).