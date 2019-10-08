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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси. Команда из Гродно возглавила турнирную таблицу экстралиги А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Счет был открыт форвардом гродненцев Артуром Савиновым на 6-й минуте противостояния — 1:0.

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Во втором периоде развернулась напряженная борьба: нападающий «львов» Егор Егоров сравнял счет — 1:1. Хоккеистам «Немана» удалось отыграться — 2:1.

После чего форварды «Могилева» Дмитрий Корелов и Артем Шапиро укрепили преимущество — 3:2.

Нападающий гродненцев Никита Ремезов восстановил паритет сил (3:3), его партнер по команде Александр Малявко, играющий в том же амплуа, забил победную шайбу — 4:3.

«Неман» укрепился на первой строке в турнирной таблице экстралиги А, в активе команды насчитывается 31 балл. На второй позиции держится «Динамо-Молодечно» (26 очков), замыкает тройку лидеров солигорский «Шахтер» (23 балла).

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