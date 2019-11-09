«Игроков на ключевые позиции по крупицам собираем. Это надо менять!» Первое программное интервью Кудашова в роли главного тренера сборной

Источник: РИА "Новости"

«Перспективные игроки должны пройти эту мясорубку»

— Мы вызвали на первый этап Евротура ребят, которые нуждаются в международном уровне, — сразу подчеркнул Кудашов. — Нам надо развивать этих игроков. Тут другие соперники, другие скорости, накал борьбы гораздо выше. И, соответственно, ответственность за результат. Нам важно, чтобы все перспективные хоккеисты прошли через эту мясорубку и научились в ней выигрывать.

Это нужно для того, чтобы у сборной России была хорошая глубина состава. Чтобы тренеры действительно могли выбирать игроков перед самыми ответственными турнирами. Чтоб на каждую позицию было несколько кандидатов. Это очень важный момент. Но для этого ребятам надо давать играть на более высоком уровне. Пусть набивают шишки и делают ошибки, но превращаются постепенно в мастеров международного класса. А задача тренеров — сделать так, чтоб этих ошибок было как можно меньше.

— Значит, в первом матче на Кубке Карьялы вам был важен не столько результат, сколько информация об игроках на площадке?

— На самом деле задача выигрывать перед нами стоит постоянно. И матч с финнами не был исключением. Скажу честно, я очень расстроен результатом. Но и положительные моменты тоже были. Многие ребята проявили себя здорово. Мы увидели тех, кто способен взять на себя лидерство. Да и в целом у команды игра была. Видны были и скорость, и нацеленность на победу. Но были и ошибки — необязательные удаления. Это ведь тоже опыт — осознать, что на этом уровне любое удаление грозит голом. Что твоя глупая ошибка повлияет на результат матча. Это понимание и делает из просто хороших игроков мастеров топ-уровня.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nZkKiQNmBNs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Может, россиянам в первом матче свежести не хватило? До субботнего поединка они отдохнуть успеют?

— Ну когда на таких коротких турнирах отдыхать? В четверг ребята заснули уже ночью. В пятницу тренировка, в субботу и воскресенье снова матчи. Это рутина, которая учит восстанавливаться в кратчайшие сроки. Но вот прям-таки свежими они, конечно, не будут. Хотя мы и делаем для этого все возможное.

«Против шведов сыграет Бобков»

— В составе будут изменения?

— Ярославская тройка во втором матче зайдет в состав. А ворота будет защищать Игорь Бобков. В целом будем ориентироваться на клубные сочетания.

— Что скажете о сборной Швеции?

— Хорошо катается, любит контролировать шайбу, играющая команда. Знаю, что там тренер сменился, но кардинальных изменений из-за этого не жду. И финны, и шведы играют по определенной системе. Да и мы стараемся придерживаться своего стиля. Хотя у нас в КХЛ и работают специалисты совершенно разных формаций. Поэтому у нас со сборной работать сложнее. Вот финнам проще — у них вся лига играет по одной системе. Канадцам и шведам — тоже. А в КХЛ работают тренеры самых разных национальностей и прививают своим клубам тот хоккей, к которому привыкли.

— Почему пригласили в сборную на роль своего помощника именно Александра Савченкова?

— Мы уже работали вместе в «Атланте» и «Локомотиве». Сейчас Александр хорошо работает в «Витязе». И, конечно, надо учесть, что он ранее работал со сборной России (игроки до 17 лет), затем в олимпийской сборной. Это незаметная, но очень нужная работа. Поэтому сейчас он здесь.



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«Не хватает гренадеров на вбрасываниях»

— Если можно немного вернуться в прошлое, как вас самого назначили главным тренером сборной?

— Позвонили, предложили, я согласился. Все очень просто. Я же уже был в штабе сборной России. Ожидал ли этого? Таких вещей никогда не ждешь.

— Зарплата вас устраивает?

— Да. Но, может, лучше про хоккей поговорим, — предложил Кудашов журналистам. — Все же в сборной много молодых ребят. Давайте я лучше расскажу, почему они здесь и чего мы от этой сборной ждем? Вот на данный момент у нас четыре атакующих звена. В составе, который выходил против финнов, у нас было всего шесть форвардов, которые в своих клубах выходят на лед в меньшинстве. А вот в матче со шведами их может оказаться и того меньше. И это уже небольшая проблема. Это приходится учитывать. Вы посмотрите, как соперники большинство разыгрывают! А у нас, кстати, в нынешнем составе далеко не все в КХЛ на розыгрыш большинства выходят.

— Но вот в «Динамо» играет Вадим Шипачев — лучший бомбардир КХЛ, который играет и в большинстве, и в меньшинстве. А есть форварды чисто оборонительного плана, которые в большинстве играют лучше. Вы кого предпочтете?

— Тут многое зависит от конкретного состава. Бывает, что лучше взять стопроцентного оборонщика, или, наоборот, чисто атакующего форварда, чем того, что понемногу и там, и здесь успевает. Это я не о Шипачеве, а вообще. Если говорить о центральных нападающих, тут еще важно, как они играют на вбрасываниях. Потому что в напряженных моментах, особенно в концовке матчей, нужен человек, который вбрасывание обязательно выиграет. Неважно, в своей зоне или чужой. Но у нас вот пока нет такого гренадера, который бы стабильно это делал. В первом матче Карнаухов был одним из лучших.

— На ваш взгляд тренера сборной: в России есть проблема с центрфорвардами?

— А вот вы мне сами скажите, кто из россиян играет в ударных звеньях в центре в клубах КХЛ? Опять Шипачев? Ну хорошо, еще Ткачев. И все! Хорошо еще, что есть ребята типа Миши Григоренко, которые могут закрыть любую позицию — и справа, и слева, и в центре, и в большинстве, и в меньшинстве, и на вбрасывании. Но это тоже исключительный случай.

— Еще Зернов, который сейчас травмирован.

— Вот именно! Так и получается, что мы игроков на ключевые позиции по крупицам для сборной собираем. Вот для этого мы сейчас и приглашаем в команду игроков из третьих звеньев. И это не перестройка. Это необходимость. Мы испытываем потребность в креативных центрфорвардах и добротных защитниках. Значит, надо их растить! Давать в сборной необходимый опыт, которого они в клубах не имеют.

«Молодежь недорабатывает»

— Вот вы сами подняли вопрос — почему у нас с обороной все традиционно тревожно? Школы с защитниками плохо работают?

— В данный момент ФХР на регулярной основе проводит недельные сборы защитников. И это довольно основательная подготовка. Начинаем с 14 лет. Мы ведь еще несколько лет назад задумались, как эту проблему исправить. Ну, а если говорить про школу, посмотрите, кто в защиту идет — самые медленные и большие!

С плеймейкерами тоже плохо. Потому что в советской школе хоккеист мог играть на высоком уровне в самые разные виды спорта. А для центрального это самое важное — уметь связать всю пятерку, защитников с нападающими. Сейчас таких ребят нет. Но ФХР эту проблему тоже видит. И пытается ее исправить. Как? В первую очередь, работой с детскими тренерами. Надо убирать из детского хоккея результат. А вместо этого прививать юным игрокам особую философию. Как бы на рельсы их ставить. Существует федеральная программа развития игроков — от семи лет до молодежной команды.

— Какие виды спорта вы бы в обязательном порядке ввели в хоккейных школах?

— Начну с того, что раньше у нас не было смартфонов и видеоигр. Мы же на улице постоянно играли — в футбол, баскетбол, реже в волейбол. Игр с мячиком полно было. Двор на двор рубились постоянно. А зимой — на каток. И никто нас туда не гнал, сами. А сейчас… У меня сыну 14 лет, я же все это изнутри знаю. У него один час и 15 минут льда, потом 45 минут ОФП. Вот он тренируется два часа в день. А как было у меня? Полтора часа льда. Плюс еще часа два с половиной на улице — индивидуальная работа. Зимой — хоккей, летом футбол. А сейчас многие опытные тренеры прямо говорят — недорабатывает молодежь! Это надо исправлять.

— Вот вы их подготовите, а они в Америку уедут.

— Пускай! Потом кто-то и вернется. Игроков в любом случае надо готовить.

«Финны выиграли ЧМ-2019 по старой советской системе»

— Вы разобрались в финском феномене на прошлом чемпионате мира? Как такая скромная по составу команда смогла стать чемпионом?

Хоккей Еврохоккейтур 2019-2020 Кубок Карьяла, 9.11.2019, 14:30 Швеция 0 Россия 2

— Финны работали по старой советской системе. Они за месяц до начала турнира сели с укомплектованной командой на сбор. И там ее тщательно готовили.

— Может, и нам пойти по этому пути. Не Овечкина с Малкиным из НХЛ вызывать, а готовить для сборной местных ребят из КХЛ?

— Давайте дождемся весны. Тогда и будем смотреть по конкретной обстановке. Кто-то травмирован, кто-то не в лучшей форме… Знаете, сколько людей сами снимаются с чемпионата мира?! И, кстати, выбор не всегда в пользу НХЛ. Часто тренеры предпочитают тех, кого чаще видят и на кого больше надеются.

— Вот Никита Гусев на последнем чемпионате мира стал лучшим бомбардиром сборной России. А уехал в НХЛ и там сник. Вас это не беспокоит? Хотя в последней встрече он забил.

— Гусев забросил уже четыре шайбы, играя по двенадцать минут. Это тоже умудриться надо. И потом мы же знаем Никиту. Это забивной форвард, но ему нужно гораздо больше игрового времени, чтобы в тонусе быть. Понимаю, как ему сейчас тяжело. Я с ним разговаривал перед отъездом. Гусев знает свою проблему — ему надо на площадке больше двигаться, отрабатывать в обороне. Это первое, что требуют тренеры в НХЛ. Если Никита хочет добавить, он должен быстрее двигаться. Как раз в этом плане Гусев немного отстает. А вот голевое чутье у него уникальное!