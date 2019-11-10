Сборная Чехии по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче Кубка Карьяла

В составе сборной Чехии отличились Якуб Ержабек (38-я минута) и Томаш Филиппи (59), победный буллит реализовал Якуб Крейчик. У финнов шайбы забросили Юхо Ламмикко (23) и Сакари Маннинен (41). Ранее в субботу россияне переиграли сборную Швеции в серии буллитов со счетом 5:4.

В турнирной таблице первого этапа Евротура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует команда Чехии (5), второй идет команда Финляндии (4), последней — команда Швеции (1). В заключительном туре сборная России сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами. Обе встречи пройдут в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.