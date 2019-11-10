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9 ноября, источник: ТАСС

Сборная Чехии по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная Чехии по хоккею переиграла в серии буллитов команду Финляндии со счетом 3:2 в матче второго тура Кубка Карьяла. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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В составе сборной Чехии отличились Якуб Ержабек (38-я минута) и Томаш Филиппи (59), победный буллит реализовал Якуб Крейчик. У финнов шайбы забросили Юхо Ламмикко (23) и Сакари Маннинен (41). Ранее в субботу россияне переиграли сборную Швеции в серии буллитов со счетом 5:4.

В турнирной таблице первого этапа Евротура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует команда Чехии (5), второй идет команда Финляндии (4), последней — команда Швеции (1). В заключительном туре сборная России сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами. Обе встречи пройдут в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — один.

Финляндия
2:3Б
0:0, 1:1, 1:1, 0:0
Чехия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла9.11.2019, 18:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 12150 зрителей
Главные тренеры
Юкка ЯлоненМилош Ржига
Вратари
Юсси ОлкинуораМарек Лангхамер(Марек Лангхамер)
1-й период
11:58Микко Ниемеля
17:32Томаш Зогорна
19:59Дмитрий Яшкин
2-й период
22:41Юхо Ламмикко(Вилле Покка, Кристиан Куусела)
24:44Юусо Хиетанен
30:14Микко Ниемеля
31:39Томаш Зогорна
31:56Михал Коваржчик
34:37Якуб Галвас
37:46Якуб Ержабек(Радим Зогорна, Гынек Зогорна)
3-й период
40:42Сакари Маннинен(Вилле Покка, Петтери Линдбом)
52:21Вилле Покка
58:51Томаш Филиппи(Томаш Зогорна)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Якуб Крейчик(Чехия)
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Норд(Швеция)
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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