Шипачев — лучший, у Капризова — дубль, а Россия проиграла. Как можно так пороть моменты?
В первом матче домашнего этапа Евротура россияне проиграли шведам.
В первом матче домашнего этапа Евротура россияне проиграли шведам.
Кубок Первого канала
Россия — Швеция — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Петерссон — 1 (бол.,
Вратари: Самонов (Сорокин, 21:48, 58:12) — Лар. Юханссон.
Штраф: 6 — 14.
Судьи: Викман, Хейккинен.
12 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
Красочная церемония открытия долгое время оставалась единственным моментом, вызвавшим положительные эмоции у переполненных трибун. Сборная России своей игрой поводов для радости не давала. Президент ФХР Владислав Третьяк разве что за сердце не хватался, наблюдая за тем, что происходило на льду в первом перерыве.
За исключением момента у Капризова, внезапно оказавшегося в одиночестве перед воротами своего одноклубника Юханссона, в первом периоде и вспомнить нечего. Надрывался изо всех сил диджей, старавшийся завести публику. Хозяева выглядели так, словно не видели друг друга лет пять. К тому же совершенно не выручал вратарь Самонов. Его дебют перед московской публикой завершился провалом: тремя пропущенными шайбам и заменой на Сорокина в начале второго периода.
Если бы шведы все время возили хозяев лицом по площадке, то печальный счет на видеокубе еще
Вызваны почти все сильнейшие из тех, кто выступает в КХЛ. Центр первого звена Шипачев за день до матча на прямой вопрос корреспондента «СЭ» о чемпионате мира ответил уклончиво. Мол, надо думать о ближайшей игре. Турнир, который пройдет в мае в Швейцарии, еще слишком далеко. Одна игра не повод для окончательных выводов. Но такой Шипачев с учетом острого дефицита игроков на его позиции точно не помешает России в Швейцарии в следующем мае.
Нападающий «Динамо» уже в первой смене жестко улетел в борт после силового приема со стороны форварда Хендермарка, выступающего у себя на родине за «Мальме». Потом был эпизод, когда он случайно запнулся в чужой зоне и нелепо свалился на лед. Несколько лет назад череда подобных случаев могла бы выбить Шипачева надолго из колеи. Теперь он совершенно не потерялся, а еще больше завелся. Лучшим полевым игроком в составе сборной России с первой и до последней минуты был именно опытный форвард «Динамо». Еще в стартовом периоде он не упустил шанс отомстить Хендермарку и впечатал того в борт.
Несколько голевых моментов, созданных для партнеров по тройке, и шикарный бросок в верхний угол — чего еще надо было требовать от Шипачева? Разве что ехать на будущий сезон в «Миннесоту» вместе с Капризовым. Руководство «Динамо» может чувствовать себя спокойно. Контракт с Шипачевым действителен до мая 2021 года.
Этот был именно тот случай, когда бросать камень в российских игроков рука не поднималась. Они создали голевых моментов на несколько матчей вперед.
Совсем плохо отработали бригады большинства — один гол из семи попыток на таком уровне преступно мало. Как тут не вспомнить, что подобная проблема преследует весь сезон СКА, плетущийся по этому показателю среди аутсайдеров.
Сбиться со счета, отслеживая количество упущенных россиянами шансов забить, можно было еще в середине третьего периода. Проснулся Капризов, вдохновленный Шипачевым. Армеец сделал то, что умеет лучше всех КХЛ — классно занимал позицию у чужих ворот и продемонстрировал отличную реализацию. К сожалению, между двумя его голами редчайшая вылазка гостей вперед обернулась трудовой шайбой Заара, поборовшегося на пятачке.
Михаил Зислис
|Алексей Кудашов
|Юхан Гарпенлев
|Александр Самонов(Илья Сорокин)
|Ларс Юханссон
|00:55
|Командный штраф
|03:38
|Андрей Миронов
|03:56
|Андре Петерссон(Магнус Пяярви-Свенссон, Ларс Юханссон)
|04:01
|Кирилл Капризов
|11:44
|Даниэль Бродин(Фредрик Хендемарк)
|18:00
|Эмиль Сильвегорд
|21:51
|Мальте Стремвалль(Никлас Ханссон)
|22:58
|Мальте Стремвалль
|30:59
|Андре Петерссон
|36:24
|Вадим Шипачев(Андрей Кузьменко, Андрей Миронов)
|40:57
|Командный штраф
|44:22
|Алексей Марченко
|49:06
|Клас Дальбек
|51:40
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Рушан Рафиков)
|52:19
|Даниэль Зор(Эмиль Юханссон, Деннис Расмуссен)
|53:19
|Хенрик Теммернес
|53:57
|Кирилл Капризов(Вадим Шипачев, Антон Слепышев)
|6
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)