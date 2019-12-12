Шипачев — лучший, у Капризова — дубль, а Россия проиграла. Как можно так пороть моменты?

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Кубок Первого канала

Россия — Швеция — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Петерссон — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Лар. Юханссон), 3:56 — 0:1. Бродин — 1 (Хендемарк), 11:43 — 0:2. Стремвалль — 1 (Ханссон), 21:48 — 0:3. Шипачев — 1 (Кузьменко, Миронов), 36:24 — 1:3. Капризов — 1 (Рафиков), 51:40 — 2:3. Зор — 1, 52:19 — 2:4. Капризов — 2 (бол., Шипачев, Слепышев), 53:57 — 3:4.

Вратари: Самонов (Сорокин, 21:48, 58:12) — Лар. Юханссон.

Штраф: 6 — 14.

Судьи: Викман, Хейккинен.

12 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

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Красочная церемония открытия долгое время оставалась единственным моментом, вызвавшим положительные эмоции у переполненных трибун. Сборная России своей игрой поводов для радости не давала. Президент ФХР Владислав Третьяк разве что за сердце не хватался, наблюдая за тем, что происходило на льду в первом перерыве.

За исключением момента у Капризова, внезапно оказавшегося в одиночестве перед воротами своего одноклубника Юханссона, в первом периоде и вспомнить нечего. Надрывался изо всех сил диджей, старавшийся завести публику. Хозяева выглядели так, словно не видели друг друга лет пять. К тому же совершенно не выручал вратарь Самонов. Его дебют перед московской публикой завершился провалом: тремя пропущенными шайбам и заменой на Сорокина в начале второго периода.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CMip5-uePW0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы шведы все время возили хозяев лицом по площадке, то печальный счет на видеокубе еще каким-то образом можно было объяснить. Однако российские игроки номер не отбывали, визуально старались выкладываться в каждом эпизоде и уступали сопернику лишь в эффективности действий в завершающей стадии атак.

Десяток генеральных менеджеров и представителей клубов НХЛ, прибывшие на Кубок Первого канала, уверен, ломали голову, пытаясь понять, почему потенциальные кандидаты на переезд за океан потерялись. Лучше возможности показать товар лицом быть не может.

Вызваны почти все сильнейшие из тех, кто выступает в КХЛ. Центр первого звена Шипачев за день до матча на прямой вопрос корреспондента «СЭ» о чемпионате мира ответил уклончиво. Мол, надо думать о ближайшей игре. Турнир, который пройдет в мае в Швейцарии, еще слишком далеко. Одна игра не повод для окончательных выводов. Но такой Шипачев с учетом острого дефицита игроков на его позиции точно не помешает России в Швейцарии в следующем мае.

Нападающий «Динамо» уже в первой смене жестко улетел в борт после силового приема со стороны форварда Хендермарка, выступающего у себя на родине за «Мальме». Потом был эпизод, когда он случайно запнулся в чужой зоне и нелепо свалился на лед. Несколько лет назад череда подобных случаев могла бы выбить Шипачева надолго из колеи. Теперь он совершенно не потерялся, а еще больше завелся. Лучшим полевым игроком в составе сборной России с первой и до последней минуты был именно опытный форвард «Динамо». Еще в стартовом периоде он не упустил шанс отомстить Хендермарку и впечатал того в борт.

Несколько голевых моментов, созданных для партнеров по тройке, и шикарный бросок в верхний угол — чего еще надо было требовать от Шипачева? Разве что ехать на будущий сезон в «Миннесоту» вместе с Капризовым. Руководство «Динамо» может чувствовать себя спокойно. Контракт с Шипачевым действителен до мая 2021 года.

Вторая половина матча для сборной Швеции превратилась в сущий кошмар. При счете 0:3 разность бросков в пользу хозяев была всего 12−11, тогда как в начале третьего периода уже 35−12! Опытный Юханссон действовал бесподобно на знакомой ему до мельчайших деталей арене, где проводит домашние матчи ЦСКА.

Этот был именно тот случай, когда бросать камень в российских игроков рука не поднималась. Они создали голевых моментов на несколько матчей вперед.

Совсем плохо отработали бригады большинства — один гол из семи попыток на таком уровне преступно мало. Как тут не вспомнить, что подобная проблема преследует весь сезон СКА, плетущийся по этому показателю среди аутсайдеров.

Сбиться со счета, отслеживая количество упущенных россиянами шансов забить, можно было еще в середине третьего периода. Проснулся Капризов, вдохновленный Шипачевым. Армеец сделал то, что умеет лучше всех КХЛ — классно занимал позицию у чужих ворот и продемонстрировал отличную реализацию. К сожалению, между двумя его голами редчайшая вылазка гостей вперед обернулась трудовой шайбой Заара, поборовшегося на пятачке.