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21:54 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу в чемпионате Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» одержали вторую победу в чемпионате Беларуси. В домашнем поединке на «Чижовка-Арене» они одолели «Динамо-Молодечно» со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч проходил с преимуществом «Юности», однако первыми отличились молодечненские хоккеисты. Во втором периоде голевую атаку своей дружины завершил Геннадий Косинский.

В начале заключительной трети поединка минчане провели две голевые атаки кряду. На 42-й минуте счет эффектным броском сравнял Михаил Стефанович, когда его команда играла в большинстве. Затем отличился Владислав Бойко. Молодечненцы смогли восстановить равновесие. Взятие ворот минчан записал на свой счет Герман Яваш. Однако на 53-й минуте Владислав Бойко установил окончательный счет встречи — 3:2.

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Еще в одном центральном матче экстралиги «Шахтер» из Солигорска разгромил гродненский «Неман» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:0). У победителей шайбы забросили Александр Малявко, Роман Крикуненко и Александр Жидких с Евгением Дадоновым.

«Гомель» не оставил шансов оршанскому «Локомотиву» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). Оршанцы вели в счете после шайбы Андрея Шикутя. Однако во втором периоде результативные действия Олега Качеловского, Александра Скоренова и Евгения Кунцевича изменили ситуацию в пользу «рысей», которые в заключительном периоде отличились еще дважды силами Антона Елисеенко и Андрея Алексеенко. Оршанцы забросили еще лишь однажды. Отличился Вячеслав Муштаев.

Куда более драматично складывался поединок между «Могилевом» и «Металлургом-Жлобин». Команда из областного центра выиграла с минимальным преимуществом — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Пропустив шайбу после броска Сегея Кузнецова, который отличился в большинстве, могилевчане трижды огорчили вратаря гостей благодаря Максиму Суботину, Роману Шубе и Игорю Лапшову. Жлобинцы смогли сократить разницу в счете. Менее чем за минуту до сирены гол забил Захар Полищук. Но на большее у «стальных волков» не хватило времени.

Следующий тур в элитном дивизионе чемпионата Беларуси по хоккею состоится 12 сентября.

Фото Сергея Шелега

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