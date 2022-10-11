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11 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» разгромили «Динамо-Молодечно» в белорусской экстралиге

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Гомеле, Лиде и Солигорске продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий чемпион страны «Металлург» на чужой площадке уверенно разобрался с «Лидой» — 7:4. Пять (2+3) результативных баллов заработал российский форвард «стальных волков» Михаил Анисин, также дублем у гостей отметился Ярослав Сергиевский. Не отстали от жлобинчан и их соседи по таблице — «горняки» на своем льду забросили 6 безответных шайб «Динамо-Молодечно». Дважды чужие ворота поразили нападающие солигорчан Магомед Гимбатов и Александр Жидких. В еще одной игре вторника оршанский «Локомотив» на выезде всухую переиграл «Гомель» — 3:0.

Таким образом, после 14 матчей в чемпионате Беларуси по хоккею лидирует «Витебск», у которого 22 балла. На очко отстают «Металлург» и «Шахтер», на два — «Локомотив», замыкают топ-6 «Юность» (19) и «Брест» (17). В нижней половине таблицы располагаются «Неман» (16 очков), «Гомель» (14), «Химик», «Динамо-Молодечно» (по 12), «Лида» (7) и «Могилев» (4).

12 октября в экстралиге также состоятся три поединка. «Витебск» примет «Неман», «Могилев» дома встретится с «Брестом», а «Юность» в Минске сыграет против «Химика». Все матчи стартуют в 19.00.

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