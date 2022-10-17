«Неман» и «Динамо-Молодечно» одержали крупные победы в белорусской экстралиге

Действующий чемпион страны жлобинский «Металлург» дома потерпел крупное поражение от «Динамо-Молодечно» — 1:5, прервав тем самым серию из четырех викторий кряду. Хоккеисты «Юности» в Гродно с таким же счетом проиграли «Неману». В составе гродненцев по три результативных балла набрали Герман Поддубный и Артем Левша. Самый напряженный матч вечера выдали «Лида» и «Витебск». По ходу игры лидчане вели в две шайбы, однако в финальной трети гости не только сравняли цифры, но и вырвали победу — 4:3. Автором решающей шайбы северян стал Глеб Шкапцов.