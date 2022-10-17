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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» и «Динамо-Молодечно» одержали крупные победы в белорусской экстралиге

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник тремя матчами в Жлобине, Гродно и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий чемпион страны жлобинский «Металлург» дома потерпел крупное поражение от «Динамо-Молодечно» — 1:5, прервав тем самым серию из четырех викторий кряду. Хоккеисты «Юности» в Гродно с таким же счетом проиграли «Неману». В составе гродненцев по три результативных балла набрали Герман Поддубный и Артем Левша. Самый напряженный матч вечера выдали «Лида» и «Витебск». По ходу игры лидчане вели в две шайбы, однако в финальной трети гости не только сравняли цифры, но и вырвали победу — 4:3. Автором решающей шайбы северян стал Глеб Шкапцов.

Таким образом, после 16 туров в чемпионате страны по хоккею лидируют «Шахтер» и «Витебск», у которых по 25 очков. Третьим с 23 баллами идет «Металлург», далее следуют «Локомотив» и «Юность» (по 21).

Во вторник в белорусской экстралиге также состоятся три матча. «Брест» примет «Шахтер», «Локомотив» в Орше сыграет с «Могилевом», а новополоцкий «Химик» дома встретится с «Гомелем». Все поединки стартуют в 19.00.

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