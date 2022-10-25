Солигорский «Шахтер» обыграл «Локомотив» в белорусской хоккейной экстралиге

Главная встреча вечера состоялась в Солигорске, где сошлись команды из лидирующего квартета — «Шахтер» и «Локомотив». Долгое время хозяева минимально вели в счете, но за 7 минут до финальной сирены оршанцы сравняли цифры на табло. Овертайма, однако, не случилось: в самой концовке победу «горнякам» принес Павел Развадовский — 2:1.

В параллельном матче «Могилеву» и «Химику» основного времени уже не хватило, а в дополнительной пятиминутке чашу весов в пользу новополочан склонил Артем Землянкин — 3:2. В еще одном поединке вторника «Динамо-Молодечно» на своем льду оказалось сильнее «Бреста» со счетом 3:1, дубль в составе победителей оформил Павел Копытин.