Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Даллас
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Миннесота
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Колорадо
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Вегас
Хоккей. КХЛ
25.10
Авангард
Барыс
60
Хоккей. КХЛ
25.10
Сибирь
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
25.10
Адмирал
Северсталь
Б
21
Все события
Фоторепортажи
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
25 октября, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» обыграл «Локомотив» в белорусской хоккейной экстралиге

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Могилеве, Солигорске и Молодечно 25 октября продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Главная встреча вечера состоялась в Солигорске, где сошлись команды из лидирующего квартета — «Шахтер» и «Локомотив». Долгое время хозяева минимально вели в счете, но за 7 минут до финальной сирены оршанцы сравняли цифры на табло. Овертайма, однако, не случилось: в самой концовке победу «горнякам» принес Павел Развадовский — 2:1.

В параллельном матче «Могилеву» и «Химику» основного времени уже не хватило, а в дополнительной пятиминутке чашу весов в пользу новополочан склонил Артем Землянкин — 3:2. В еще одном поединке вторника «Динамо-Молодечно» на своем льду оказалось сильнее «Бреста» со счетом 3:1, дубль в составе победителей оформил Павел Копытин.

Таким образом, после 19 игр в чемпионате страны по хоккею продолжает лидировать «Шахтер», в активе которого 30 очков. На один балл от солигорчан отстает «Витебск», на два — жлобинский «Металлург». Далее следуют «Локомотив» (25 очков) и «Неман» с «Юностью» (по 24). Следующие матчи в белорусской экстралиге пройдут в пятницу, 28 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь