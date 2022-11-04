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4 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» взяли реванш у «Академии Михайлова» в МХЛ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В пятницу юные динамовцы провели второй за два дня домашний матч против тульской «Академии Михайлова», встреча накануне завершилась в пользу гостей — 2:1. По ходу повторного поединка «шинники» дважды выходили вперед усилиями Дмитрия Тукача и Степана Звягина, но оба раза игроки из Тулы восстанавливали паритет. Тем не менее, концовка матча осталась за белорусами: в течение финальной пятиминутки чужие ворота поразили Даниил Липский и Иван Аношко, принеся «Динамо-Шиннику» победу со счетом 4:2.

Таким образом, игроки бобруйского клуба прервали серию из двух неудач. Благодаря домашней виктории юные динамовцы поднялись на вторую позицию «серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ — в активе «шинников» 24 очка. Следующий матч в регулярном чемпионате подопечные Андрея Михалева проведут дома 7 ноября против команды «АКМ-Юниор» из Тульской области.

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