Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» взяли реванш у «Академии Михайлова» в МХЛ

В пятницу юные динамовцы провели второй за два дня домашний матч против тульской «Академии Михайлова», встреча накануне завершилась в пользу гостей — 2:1. По ходу повторного поединка «шинники» дважды выходили вперед усилиями Дмитрия Тукача и Степана Звягина, но оба раза игроки из Тулы восстанавливали паритет. Тем не менее, концовка матча осталась за белорусами: в течение финальной пятиминутки чужие ворота поразили Даниил Липский и Иван Аношко, принеся «Динамо-Шиннику» победу со счетом 4:2.