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21:37 (мск), источник: ТАСС

Совет директоров КХЛ изменил систему начисления очков в регулярном чемпионате

ТАСС, 30 августа. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проголосовал за изменение системы начисления очков в регулярном чемпионате с трехочковой на двухочковую. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

Решение об изменении очковой системы было принято в четверг на заочном заседании совета. В голосовании приняли участие 15 из 19 членов совета директоров КХЛ, решение принято единогласно.

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Федерация хоккея России 28 августа обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе чемпионата КХЛ. Согласно предложению, на первом этапе чемпионата командам будет присуждаться два очка за победу (как в основное время, так и в овертайме или серии буллитов), за поражение в овертайме или по буллитам — одно.

В прошедших сезонах в КХЛ действовала трехочковая система — за победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два, за поражение в овертайме или по буллитам — одно.

Регулярный чемпионат сезона-2018/19 стартует 1 сентября матчем в Казани между действующим обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и СКА.

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