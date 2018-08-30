Совет директоров КХЛ изменил систему начисления очков в регулярном чемпионате

Источник: ИТАР-ТАСС

Решение об изменении очковой системы было принято в четверг на заочном заседании совета. В голосовании приняли участие 15 из 19 членов совета директоров КХЛ, решение принято единогласно.

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Федерация хоккея России 28 августа обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе чемпионата КХЛ. Согласно предложению, на первом этапе чемпионата командам будет присуждаться два очка за победу (как в основное время, так и в овертайме или серии буллитов), за поражение в овертайме или по буллитам — одно.

В прошедших сезонах в КХЛ действовала трехочковая система — за победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два, за поражение в овертайме или по буллитам — одно.