Интриги дня КХЛ: «Сибирь» на кураже, но «Салават» ей не по зубам

Источник: РИА "Новости"

«Сибирь» — «Салават Юлаев»

Интриги: «Сибирь» провела фееричный матч с московским «Динамо», который был тем удивительнее, что до него от игры новосибирцев веяло безнадегой, и это даже отразилось на посещаемости ЛДС «Сибирь». Но такие победы, как над бело-голубыми, способны вернуть зрителя на трибуны. Шесть шайб в ворота далеко не самого слабого соперника, красивые голы в большинстве и равных составах, проявленный характер, когда удалось удержать победный результат. Игра у подопечных Александра Андриевского получилась, но ознаменует ли это начало пути наверх, либо имел место лишь единичный всплеск?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 20.11.2018, 15:30 Сибирь - Салават Юлаев -

«Салават» после европаузы выиграл две встречи, особенно должен порадовать Николая Цулыгина успех в Астане, где уфимцам удалось оставить на голодном пайке обескровленное травмами, но всё равно мощное нападение «Барыса». Эта победа приятна ещё и потому, что уфимцы не позволили далеко уйти конкуренту по дивизиону Чернышева. От астанинцев «Салават» отстаёт всего на три очка, не так далеко и буксующий «Авангард», и борьба за второе место в конференции в самом разгаре.

В состав уфимцев недавно вернулся Максим Майоров и уже успел оформить дубль в ворота «Адмирала», а значит вариативность атаки «Салавата» стала ещё больше. Кто выстрелит в матче с традиционно удобной в последнее время для уфимцев «Сибирью»?

Наш прогноз: совершенно непонятно, чего ожидать от «Сибири» в этой встрече, но в любом случае «Салават» в состоянии не дать новосибирскому нападению разгуляться второй матч подряд. В то же время козырей в атаке у уфимцев предостаточно, поэтому прогнозируем победу гостей в упорной борьбе.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 20.11.2018, 17:00 Трактор - Ак Барс -

«Трактор» — «Ак Барс»

Интриги: казанцы не в лучшей форме, в домашней серии после перерыва победы и голы давались «Ак Барсу» со скрипом. Безоговорочное поражение от ЦСКА, трудные победы над «Слованом» и рижским «Динамо» — возможно, Зинэтула Билялетдинов в паузе хорошо поработал над физикой своих подопечных, и у них пока попросту не бегут ноги?

Паузу в наборе очков взял Джастин Азеведу (канадец молчит в трёх последних встречах, а забрасывал в последний раз больше месяца назад), не на полную мощность выглядят Иржи Секач и Антон Ландер, не приносит результата возвращение в строй Александра Свитова. Но «Ак Барс» давно приучил, что до плей-офф на все эти спады не стоит обращать внимание, и уже в Челябинске казанцы снова могут превратиться в грозную силу.

«Трактор» показывает хороший хоккей от случая к случаю, и это главная проблема уральцев. Для попадания в зону плей-офф им нужна некоторая стабильность, несколько хороших побед подряд, но пока не получается.

Матч в Санкт-Петербурге был не самым плохим по содержанию, приятно удивил голкипер Владислав Сухачёв, но нападение в очередной раз в сезоне капитулировало перед организованной обороной. «Ак Барс» способен выстроить защитную стену не хуже, чем СКА, смогут ли её пробить челябинцы?

Наш прогноз: смена обстановки поможет «Ак Барсу», казанцы будут выглядеть интереснее, чем в домашней серии. «Трактор» будет биться, но максимум, чего могут добиться челябинцы в этой игре, это овертайм. Ставим на победу гостей.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 20.11.2018, 17:00 Автомобилист - Нефтехимик -

«Автомобилист» — «Нефтехимик»

Интриги: лидер чемпионата после паузы проиграл две встречи кряду, пропустил в них девять шайб, и это дало повод говорить о небольшом спаде «Автомобилиста». Впрочем, уральцы показали впечатляющий результат в первой трети сезона и сами поспособствовали тому, что к каждому их проигрышу будет повышенное внимание. На самом деле ничего страшного не происходит, и косвенно это подтвердил матч в Минске, где «Автомобилист» уверенно выиграл, а заменяющий травмированного Якуба Коваржа Владимир Сохатский отыграл на ноль. Теперь подопечные Андрея Мартемьянова возвращаются домой, где при поддержке родных трибун готовы снова вернуться на победную волну.

В соперниках у «Автомобилиста» «Нефтехимик», который провёл неоднозначную домашнюю серию матчей после перерыва. С одной стороны, нижнекамцы трижды проиграли в основное время, в том числе одному из аутсайдеров Запада «Словану». С другой — «Нефтехимик» провёл отличный по содержанию матч с ЦСКА и выглядел даже интереснее сметающих всех на своём пути «армейцев». Если Андрей Назаров сможет и в Екатеринбурге подобным образом настроить своих подопечных, то «Автомобилисту» придётся тяжело.

Наш прогноз: мотивации у «Нефтехимика» хоть отбавляй — нижнекамцы пытаются обогнать «Куньлунь», занимающий восьмую строчку Востока, а у китайского клуба две игры в запасе.

Так что победы «Нефтехимику» необходимы, невзирая на статус соперника. Лидерству же «Автомобилиста» в конференции пока ничего не угрожает, спортивной злости у уральцев будет меньше. Это и предрешит исход встречи, гости одержат трудную победу на характере.