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19 апреля, источник: ТАСС

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. На встрече в Балашихе, где «Авангард» в текущем сезоне проводит домашние матчи, присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (24-я минута), Константин Окулов (58) и Максим Мамин (77). У проигравших отличились Сергей Шумаков (13) и Коди Франсон (18). На 15-й минуте первого периода за удар ногой защитника «Авангарда» Алексея Емелина после свистка арбитра до конца игры был удален форвард ЦСКА Антон Слепышев.

Шумаков установил рекорд «Авангарда» по количеству заброшенных шайб в одном розыгрыше Кубка Гагарина — 12 шайб.

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ЦСКА продлил победную серию в матчах против «Авангарда» до девяти матчей, в регулярном чемпионате прошедшего сезона они встречались дважды (3:2, 4:2), первые три матча финальной серии также завершились победами ЦСКА (5:2, 3:0, 2:0). Последний раз омский клуб обыгрывал ЦСКА 9 октября 2016 года (2:1 ОТ). ЦСКА стал первым клубом в истории Кубка Гагарина, одержавшим победу в финальной серии со счетом 4−0.

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На пути к финалу ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, победил подмосковный «Витязь» (4−0), московское «Динамо» (4−1) и петербургский СКА (4−3). Для московского клуба финал текущего сезона стал третьим в истории, в сезоне-2015/16 армейцы уступили магнитогорскому «Металлургу» (3−4), а в сезоне-2017/18 — казанскому «Ак Барсу» (1−4).

«Авангард» в десятый раз принимал участие в плей-офф КХЛ, команда выходила в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда одолела казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде — казахстанский «Барыс» (4−1), в финале конференции «Авангард» был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

ЦСКА снял проклятие победителя Кубка континента

В четвертом матче финала отступать «Авангарду» было некуда, дома нужно было цепляться за победу, чтобы продолжить борьбу в серии. В состав омичей вернулись форварды Семен Кошелев и Кирилл Петров, что добавило атакующей линии «Авангарда» разнообразия и глубины. Активность хозяев в первом периоде вылилась в две шайбы Шумакова и Франсона. Армейцы же не могли найти свою игру, которая ранее приносила им результат, плюс ко всем проблемам добавилось удаление до конца игры Слепышева.

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Но во втором и третьем периодах ЦСКА был точнее и активнее соперника. Армейцы сравняли счет усилиями Капризова и Окулова, и перевели игру в овертайм. Там хоккеисты ЦСКА показали, что у них осталось больше сил, как физических, так и моральных.

На 18-й минуте овертайма форвард ЦСКА Мамин подставил клюшку на пятачке и переправил шайбу в ворота Игоря Бобкова. ЦСКА впервые в истории КХЛ выиграл финальную серию всухую, а также снял проклятие победителя Кубка континента — ранее команда, ставшая первой в регулярном чемпионате, не могла завоевать главный трофей.

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Григоренко стал лучшим бомбардиром плей-офф

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром плей-офф. 24-летний форвард набрал 21 очко (13 шайб + 8 передач) в 20 матчах. Также 21 (8+13) очко после 17 встреч набрал нападающий уфимского «Салавата Юлаева» финн Тему Хартикайнен, однако Григоренко опередил его из-за большего количества заброшенных шайб.

Также Григоренко стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 13 шайб. Лучшим ассистентом в плей-офф КХЛ стал форвард «Авангарда» Тэйлор Бек, который отдал 15 результативных передач. Всего в активе 27-летнего канадца 19 (4+15) очков.

Лучшим бомбардиром прошедшего регулярного чемпионата КХЛ стал нападающий петербургского СКА Никита Гусев, в активе которого 82 (17+65) очка в 62 матчах.

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Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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