ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии
БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (24-я минута), Константин Окулов (58) и Максим Мамин (77). У проигравших отличились Сергей Шумаков (13) и Коди Франсон (18). На 15-й минуте первого периода за удар ногой защитника «Авангарда» Алексея Емелина после свистка арбитра до конца игры был удален форвард ЦСКА Антон Слепышев.
Шумаков установил рекорд «Авангарда» по количеству заброшенных шайб в одном розыгрыше Кубка Гагарина — 12 шайб.
ЦСКА продлил победную серию в матчах против «Авангарда» до девяти матчей, в регулярном чемпионате прошедшего сезона они встречались дважды (3:2, 4:2), первые три матча финальной серии также завершились победами ЦСКА (5:2, 3:0, 2:0). Последний раз омский клуб обыгрывал ЦСКА 9 октября 2016 года (2:1 ОТ). ЦСКА стал первым клубом в истории Кубка Гагарина, одержавшим победу в финальной серии со счетом 4−0.
На пути к финалу ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, победил подмосковный «Витязь» (4−0), московское «Динамо» (4−1) и петербургский СКА (4−3). Для московского клуба финал текущего сезона стал третьим в истории, в сезоне-2015/16 армейцы уступили магнитогорскому «Металлургу» (3−4), а в сезоне-2017/18 — казанскому «Ак Барсу» (1−4).
«Авангард» в десятый раз принимал участие в
В четвертом матче финала отступать «Авангарду» было некуда, дома нужно было цепляться за победу, чтобы продолжить борьбу в серии. В состав омичей вернулись форварды Семен Кошелев и Кирилл Петров, что добавило атакующей линии «Авангарда» разнообразия и глубины. Активность хозяев в первом периоде вылилась в две шайбы Шумакова и Франсона. Армейцы же не могли найти свою игру, которая ранее приносила им результат, плюс ко всем проблемам добавилось удаление до конца игры Слепышева.
Но во втором и третьем периодах ЦСКА был точнее и активнее соперника. Армейцы сравняли счет усилиями Капризова и Окулова, и перевели игру в овертайм. Там хоккеисты ЦСКА показали, что у них осталось больше сил, как физических, так и моральных.
На 18-й минуте овертайма форвард ЦСКА Мамин подставил клюшку на пятачке и переправил шайбу в ворота Игоря Бобкова. ЦСКА впервые в истории КХЛ выиграл финальную серию всухую, а также снял проклятие победителя Кубка континента — ранее команда, ставшая первой в регулярном чемпионате, не могла завоевать главный трофей.
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром
Также Григоренко стал лучшим снайпером
Лучшим бомбардиром прошедшего регулярного чемпионата КХЛ стал нападающий петербургского СКА Никита Гусев, в активе которого 82 (17+65) очка в 62 матчах.
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков
|Илья Сорокин
|06:07
|Сергей Андронов
|11:55
|Линден Вей
|12:51
|Сергей Шумаков(Сергей Широков)
|14:43
|Антон Слепышев
|14:43
|Антон Слепышев
|15:15
|Сергей Шумаков
|16:08
|Кирилл Семенов
|16:08
|Мэт Робинсон
|17:11
|Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
|23:47
|Кирилл Капризов(Иван Телегин)
|35:13
|Вилле Покка
|45:53
|Вилле Покка
|50:58
|Виктор Столберг
|57:12
|Константин Окулов(Александр Попов)
|69:03
|Денис Зернов
|74:13
|Кирилл Капризов
|77:44
|Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|77:44
|Командный штраф
|14
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)