Невероятный Капризов, сибирский джокер и вратарь-стена. Пять главных звезд ЦСКА
Они принесли ЦСКА Кубок Гагарина.
Они принесли ЦСКА Кубок Гагарина.
ЦСКА долгие годы шел к первому Кубку Гагарина, собирая свою
Достаточно сказать, что голкипер ЦСКА стал первым, сыгравшим два матча подряд на ноль в финале Кубка Гагарина, и был призанан самым ценным игроком турнира. 23-летнего вратаря практически не возможно пробить, только если бросать с кистей, и то не всегда. В
Лучший бомбардир и снайпер
Последние несколько лет 97-й номер ЦСКА по праву считается главной молодой звездой в российском хоккее. Капризов стал «золотым» мальчиком еще до того, как забил победный гол в финале Олимпиады, но именно после Игр в Корее о нем заговорила вся страна. На клубном уровне прошлый сезон выдался для Кирилла неудачным, к тому же перед финалом он переболел свинкой и был не в форме. Он как следует поработал в межсезонье и в итоге наколотил в этом регулярном чемпионате аж 30 шайб (в два раза больше, чем год назад). 21-летний талант не только сам начал забивать голы из ничего, но и стал открываться чужих ворот под передачи партнеров. Правда, по ходу
Еще одна молодая звездочка ЦСКА, которая раскрылась в этом сезоне не благодаря, а вопреки. Летом Окулов очень много работал над физической формой и броском. Причем, делал это самостоятельно, а не на клубных сборах. Год назад Никитин ссылал Окулова в Высшую лигу, а теперь 24-летний форвард стал одним из джокеров армейцев. Константин — самый креативный и интересный игрок ЦСКА за пределами первой тройки (Григоренко — Вей — Капризов), способный решить исход матча своими действиями. Неслучайно он стал вторым снайпером команды в «регулярке» вслед за Капризовым. В
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина не сколько за счет огромного мастерства своих хоккеистов, сколько за счет непробиваемой системы игры. В этом одновременно и провал, и заслуга главного тренера. Игоря Никитина можно долго ругать за скучный, нудный хоккей, отсутствие креатива на льду, но именно эта закрытая игра не позволила ничего создать «Авангарду», помогла перетерпеть и перебегать СКА. 46-летний специалист действительно построил настоящую машину, которая не дает сбоев, которая выжидает ошибки соперника, строго действует в своей зоне. Со стороны она кажется идеальной. Но такой серой и незапоминающейся. Обладая самым креативным и мастеровитым составом, ЦСКА не использовал возможности своих хоккеистов и на 70%. Но если бы армейцы играли
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков
|Илья Сорокин
|06:07
|Сергей Андронов
|11:55
|Линден Вей
|12:51
|Сергей Шумаков(Сергей Широков)
|14:43
|Антон Слепышев
|14:43
|Антон Слепышев
|15:15
|Сергей Шумаков
|16:08
|Кирилл Семенов
|16:08
|Мэт Робинсон
|17:11
|Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
|23:47
|Кирилл Капризов(Иван Телегин)
|35:13
|Вилле Покка
|45:53
|Вилле Покка
|50:58
|Виктор Столберг
|57:12
|Константин Окулов(Александр Попов)
|69:03
|Денис Зернов
|74:13
|Кирилл Капризов
|77:44
|Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|77:44
|Командный штраф
|14
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)