Невероятный Капризов, сибирский джокер и вратарь-стена. Пять главных звезд ЦСКА

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ЦСКА долгие годы шел к первому Кубку Гагарина, собирая свою дрим-тим. Руководство московских армейцев потратило миллиарды рублей, чтобы подписать самых лучших хоккеистов, которые есть на рынке. Трансферы наконец-то сработали на ура и принесли результат. Рассказываем о пяти главных героях красно-синих, без которых они бы точно не взяли трофей.

Илья Сорокин

Достаточно сказать, что голкипер ЦСКА стал первым, сыгравшим два матча подряд на ноль в финале Кубка Гагарина, и был призанан самым ценным игроком турнира. 23-летнего вратаря практически не возможно пробить, только если бросать с кистей, и то не всегда. В плей-офф Сорокин стал лидером по коэффициенту надежности и вторым по проценту отраженных бросков вслед за Метсолой. В регулярном чемпионате Илья тоже был на высоте, а ЦСКА пропустил меньше всех шайб. Это обусловлено и строгой игрой в обороне, однако заслуги голкипера умалять не стоит. После неоднозначного прошлого сезона (относительно слабый для него плей-офф и отсутствие матчей на ЧМ) армеец как следует поработал и в этом году вышел на новый уровень. Помог ему в этом новый тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов. Сорокин играет агрессивно, прекрасно читает игру, быстро перемещается от штанги к штанге, поэтому забить ему с любой точки крайне сложно.

Михаил Григоренко

Лучший бомбардир и снайпер плей-офф. Что тут еще говорить? Вернувшись в прошлом году из НХЛ, где его списали со счетом сразу в нескольких командах, Михаил засверкал. В Америке его ругали за «мягкотелость», однако в ЦСКА он ни разу не давал повода усомниться в себе. О многом говорит и выступление Григоренко в сборной России, где он с первого же этапа Евротура зарекомендовал себя с положительной стороны. В этом плей-офф 24-летний форвард вышел на новый уровень, он был результативен не только в финале, но и забивал важные шайбы на протяжении всего плей-офф. На его счету четыре победных гола. Прогресс форварда, который может сыграть как в центре, так и с краю, связан с доверием тренерского штаба и работой над собой. В межсезонье Михаил подтянул бросок, и именно он помог москвичам победить.

Кирилл Капризов

Последние несколько лет 97-й номер ЦСКА по праву считается главной молодой звездой в российском хоккее. Капризов стал «золотым» мальчиком еще до того, как забил победный гол в финале Олимпиады, но именно после Игр в Корее о нем заговорила вся страна. На клубном уровне прошлый сезон выдался для Кирилла неудачным, к тому же перед финалом он переболел свинкой и был не в форме. Он как следует поработал в межсезонье и в итоге наколотил в этом регулярном чемпионате аж 30 шайб (в два раза больше, чем год назад). 21-летний талант не только сам начал забивать голы из ничего, но и стал открываться чужих ворот под передачи партнеров. Правда, по ходу плей-офф Никитин убрал его из первой тройки от Григоренко и Вея и переместил в четвертое звено к Светлакову. Показательно, что в сборной, где система игры куда более открытая, чем в ЦСКА, Кирилл расцветает. Страшно даже предположить, как бы в КХЛ зажигал нападающий в другом клубе, где ставку делают на креатив. Но даже сдерживающий стиль армейцев не помешал Капризову раскрыться.

Константин Окулов

Еще одна молодая звездочка ЦСКА, которая раскрылась в этом сезоне не благодаря, а вопреки. Летом Окулов очень много работал над физической формой и броском. Причем, делал это самостоятельно, а не на клубных сборах. Год назад Никитин ссылал Окулова в Высшую лигу, а теперь 24-летний форвард стал одним из джокеров армейцев. Константин — самый креативный и интересный игрок ЦСКА за пределами первой тройки (Григоренко — Вей — Капризов), способный решить исход матча своими действиями. Неслучайно он стал вторым снайпером команды в «регулярке» вслед за Капризовым. В плей-офф Окулов не потерялся и продолжил набирать очки, хоть и не на регулярной основе, за что тренерский штаб даже один раз усаживал его в запас.

Игорь Никитин