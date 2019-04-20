Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19.04
АвангардОТ2
ЦСКА3
Хоккей. НХЛ
21.04
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» разгромил «Порту» на выезде
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
10:31 (мск), источник: Sport24

Невероятный Капризов, сибирский джокер и вратарь-стена. Пять главных звезд ЦСКА

Они принесли ЦСКА Кубок Гагарина.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

ЦСКА долгие годы шел к первому Кубку Гагарина, собирая свою дрим-тим. Руководство московских армейцев потратило миллиарды рублей, чтобы подписать самых лучших хоккеистов, которые есть на рынке. Трансферы наконец-то сработали на ура и принесли результат. Рассказываем о пяти главных героях красно-синих, без которых они бы точно не взяли трофей.

Илья Сорокин

Достаточно сказать, что голкипер ЦСКА стал первым, сыгравшим два матча подряд на ноль в финале Кубка Гагарина, и был призанан самым ценным игроком турнира. 23-летнего вратаря практически не возможно пробить, только если бросать с кистей, и то не всегда. В плей-офф Сорокин стал лидером по коэффициенту надежности и вторым по проценту отраженных бросков вслед за Метсолой. В регулярном чемпионате Илья тоже был на высоте, а ЦСКА пропустил меньше всех шайб. Это обусловлено и строгой игрой в обороне, однако заслуги голкипера умалять не стоит. После неоднозначного прошлого сезона (относительно слабый для него плей-офф и отсутствие матчей на ЧМ) армеец как следует поработал и в этом году вышел на новый уровень. Помог ему в этом новый тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов. Сорокин играет агрессивно, прекрасно читает игру, быстро перемещается от штанги к штанге, поэтому забить ему с любой точки крайне сложно.

Читайте также
«ЦСКА потратил ноль рублей на чемпионскую команду в межсезонье»

Михаил Григоренко

Лучший бомбардир и снайпер плей-офф. Что тут еще говорить? Вернувшись в прошлом году из НХЛ, где его списали со счетом сразу в нескольких командах, Михаил засверкал. В Америке его ругали за «мягкотелость», однако в ЦСКА он ни разу не давал повода усомниться в себе. О многом говорит и выступление Григоренко в сборной России, где он с первого же этапа Евротура зарекомендовал себя с положительной стороны. В этом плей-офф 24-летний форвард вышел на новый уровень, он был результативен не только в финале, но и забивал важные шайбы на протяжении всего плей-офф. На его счету четыре победных гола. Прогресс форварда, который может сыграть как в центре, так и с краю, связан с доверием тренерского штаба и работой над собой. В межсезонье Михаил подтянул бросок, и именно он помог москвичам победить.

Кирилл Капризов

Последние несколько лет 97-й номер ЦСКА по праву считается главной молодой звездой в российском хоккее. Капризов стал «золотым» мальчиком еще до того, как забил победный гол в финале Олимпиады, но именно после Игр в Корее о нем заговорила вся страна. На клубном уровне прошлый сезон выдался для Кирилла неудачным, к тому же перед финалом он переболел свинкой и был не в форме. Он как следует поработал в межсезонье и в итоге наколотил в этом регулярном чемпионате аж 30 шайб (в два раза больше, чем год назад). 21-летний талант не только сам начал забивать голы из ничего, но и стал открываться чужих ворот под передачи партнеров. Правда, по ходу плей-офф Никитин убрал его из первой тройки от Григоренко и Вея и переместил в четвертое звено к Светлакову. Показательно, что в сборной, где система игры куда более открытая, чем в ЦСКА, Кирилл расцветает. Страшно даже предположить, как бы в КХЛ зажигал нападающий в другом клубе, где ставку делают на креатив. Но даже сдерживающий стиль армейцев не помешал Капризову раскрыться.

Константин Окулов

Еще одна молодая звездочка ЦСКА, которая раскрылась в этом сезоне не благодаря, а вопреки. Летом Окулов очень много работал над физической формой и броском. Причем, делал это самостоятельно, а не на клубных сборах. Год назад Никитин ссылал Окулова в Высшую лигу, а теперь 24-летний форвард стал одним из джокеров армейцев. Константин — самый креативный и интересный игрок ЦСКА за пределами первой тройки (Григоренко — Вей — Капризов), способный решить исход матча своими действиями. Неслучайно он стал вторым снайпером команды в «регулярке» вслед за Капризовым. В плей-офф Окулов не потерялся и продолжил набирать очки, хоть и не на регулярной основе, за что тренерский штаб даже один раз усаживал его в запас.

Читайте также
«Сорокин — лучший вратарь в мире!» Игроки ЦСКА готовы молиться на своего MVP

Игорь Никитин

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина не сколько за счет огромного мастерства своих хоккеистов, сколько за счет непробиваемой системы игры. В этом одновременно и провал, и заслуга главного тренера. Игоря Никитина можно долго ругать за скучный, нудный хоккей, отсутствие креатива на льду, но именно эта закрытая игра не позволила ничего создать «Авангарду», помогла перетерпеть и перебегать СКА. 46-летний специалист действительно построил настоящую машину, которая не дает сбоев, которая выжидает ошибки соперника, строго действует в своей зоне. Со стороны она кажется идеальной. Но такой серой и незапоминающейся. Обладая самым креативным и мастеровитым составом, ЦСКА не использовал возможности своих хоккеистов и на 70%. Но если бы армейцы играли по-другому, взяли бы они трофей? Уверенности в этом нет. А значит Никитин все равно большой молодец.

Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Эти красотки помогли хоккейному ЦСКА стать чемпионом. Пелагея и другие жены и подруги игроков
Виктория Боня рассекретила пиар-романы Криштиану Роналду
Два суперматча состоятся в субботу в 24-м туре чемпионата России
Гвардиола снова против Покеттино: что смотреть в выходные
Чемпион Запада НХЛ отправился в отпуск вслед за «Тампой»
Российский клуб нацелился на бывшего футболиста «Барселоны»
Источник: «Ювентус» готов заплатить за Иско 85 миллионов
«Торонто» снова вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь