«Спартак» и ЦСКА снова будут играть на одной арене. За фанатов все решили олигархи из Питера
С официального сайта «Спартака» исчезла новость о переезде на «Мегаспорт».
С официального сайта «Спартака» исчезла новость о переезде на «Мегаспорт».
«Куда переедет “Спартак”?», — с таким заголовком в ноябре прошлого года вышла заметка на официальном сайте
В том же материале анонсировался переезд «Спартака» на «Мегаспорт» с сезона-2019/2020. «Возможно, “Мегаспорт” станет домашней ареной
Многострадательной стадион на Ходынке должен был стать для «Спартака» временным убежищем, пока не состоится реконструкция (а по сути — строительство новой арены) родных для любого спартаковца «Сокольников». Однако
«Мы решили, что на арене должен остаться один хозяин. И всем очевидно, что это ЦСКА», — приводил слова
«Мы рады, что в ближайшие два сезона “Спартаку” не придётся уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство — заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых “Спартак” с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», — говорится в заявлении.
Более того, все тому же ТАССу
До открытия арены в Петровском парке «Динамо» играло на «Мегаспорте», но только до Нового года. Руководство дворца ломило цену за аренду и четко давало понять, что спорт для них не в приоритете.
«Спартак» вроде бы договорился обо всем с правительством Москвы, но в итоге решил остаться на Автозаводской. Все указывает на то, что причина в закрытии «Олимпийского». В связи с капитальным ремонтом столь большой столичной площадки, многие мероприятия перенесли как раз на «Мегаспорт». Похоже, что делить арену с ЦСКА для «Спартака» милее, чем с Басковым и Киркоровым.
Если не сгущать краски, то соседство «Спартака» и ЦСКА не так уж драматично. Уживались же московские клубы вместе во времена СССР. Минувший сезон показал, что за исключением вынужденной командировки
Все мы помним забастовку фанатов ЦСКА, отказывавшихся посещать «Парк-Легенд», который с начала прошлого сезона переименовали в честь легендарного клуба. Правда, помимо присутствия рядом «Спартака», там были еще две причины для недовольства: грубое общение с
Единственное реальное неудобство, связанное с соседством ЦСКА и «Спартака», могло быть связано с пересечением в
Вряд ли болельщикам «Спартака» стоит критиковать свое руководство за то, что даже по истечении арендного соглашения клуб решил остаться соседом своего самого принципиального соперника. Решение принималось на самом высоком уровне. Не обошлось и без участия Геннадия Тимченко — человека, на деньги которого возрождали «Спартак». Для него найти общий язык с петербуржцем Борисом Ковальчуком (его компания «Интер РАО» — партнер ЦСКА и владелец арены) не составляет труда. Другими словами, где играть москвичам решили в Северной столице.
Саму по себе историю вокруг соседства ЦСКА и «Спартака» раздувают, в основном, футбольные фанаты обоих клубов. В российском футболе подобный симбиоз и правда представить трудно. Хоккей же исторически более миролюбивый и семейный вид спорта. Всю агрессию в «шайбе» принято оставлять на льду. А вот чему действительно поклонникам «Спартака» стоит возмущаться, так это бездомному статусу хоккейной команды.
Весь сезон болельщики разных клубов троллили «Авангард», называя омский клуб из Балашихи чуть ли не бомжами. Вот только «Спартак» не многим лучше, пусть и продолжает базироваться в Москве. Не абсурдно ли, что якобы «народная команда» вынуждена ютиться по стадионам в 15-миллионом городе, оббивая пороги? По сути, не так уж важно, с кем делить лед: с ЦСКА или «Витязем». Когда ты арендуешь квартиру, не имея собственного угла, будь готов, что туда завалятся хозяева.