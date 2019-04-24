«Спартак» и ЦСКА снова будут играть на одной арене. За фанатов все решили олигархи из Питера

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«Куда переедет “Спартак”?», — с таким заголовком в ноябре прошлого года вышла заметка на официальном сайте красно-белых. В ней объяснялось, почему декабрьские матчи против «Йокерита» и рижского «Динамо» московскому клубу придется провести в Подмосковье. В Мытищи «Спартак» отправил не кто-нибудь, а ЦСКА — якорный арендатель арены в «Парке легенд».

В том же материале анонсировался переезд «Спартака» на «Мегаспорт» с сезона-2019/2020. «Возможно, “Мегаспорт” станет домашней ареной красно-белых на два, максимум три года. А дальше “Спартак” осуществит еще один переезд. Уже окончательный. Но об этом проекте мы расскажем чуть позже, когда он обретёт реальные очертания. Наберитесь терпения», — говорилось в заявлении.

Многострадательной стадион на Ходынке должен был стать для «Спартака» временным убежищем, пока не состоится реконструкция (а по сути — строительство новой арены) родных для любого спартаковца «Сокольников». Однако что-то пошло не так. Накануне стало известно, что следующие два года красно-белые проведут в «Парке Легенд» бок о бок с ЦСКА. Та самая заметка с официально сайта удалена, но кэш Google все помнит.

Источник: Sport24

«Мы решили, что на арене должен остаться один хозяин. И всем очевидно, что это ЦСКА», — приводил слова пресс-службы «Спартака» ТАСС всего полгода назад. Сравните с тем, как москвичи преподносят ситуацию теперь.

«Мы рады, что в ближайшие два сезона “Спартаку” не придётся уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство — заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых “Спартак” с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», — говорится в заявлении.

Более того, все тому же ТАССу пресс-атташе «Спартака» Владимир Самохин заявил, что «для нас всегда приоритетом была арена в «Парке легенд». Будто бы и не было ноябрьского текста, который процитировали все спортивные СМИ. Вряд ли москвичи могут стереть память и своим болельщикам, которые были настроены съехать от нежелательного сожителя.

Чем же «Спартаку» не угодил «Мегаспорт»? Корень зла — загрузка арены на Ходынке. Она и раньше не позволяла ни одной хоккейной команде прописаться там на постоянной основе.

До открытия арены в Петровском парке «Динамо» играло на «Мегаспорте», но только до Нового года. Руководство дворца ломило цену за аренду и четко давало понять, что спорт для них не в приоритете.

«Спартак» вроде бы договорился обо всем с правительством Москвы, но в итоге решил остаться на Автозаводской. Все указывает на то, что причина в закрытии «Олимпийского». В связи с капитальным ремонтом столь большой столичной площадки, многие мероприятия перенесли как раз на «Мегаспорт». Похоже, что делить арену с ЦСКА для «Спартака» милее, чем с Басковым и Киркоровым.

Если не сгущать краски, то соседство «Спартака» и ЦСКА не так уж драматично. Уживались же московские клубы вместе во времена СССР. Минувший сезон показал, что за исключением вынужденной командировки красно-белых в Мытищи, осязаемых минусов у такого соседства нет. Погромов или столкновений между фанатами мы так и не дождались, а нецензурные переклички были, есть и, увы, будут, на каких бы стадионах команды ни играли.

Все мы помним забастовку фанатов ЦСКА, отказывавшихся посещать «Парк-Легенд», который с начала прошлого сезона переименовали в честь легендарного клуба. Правда, помимо присутствия рядом «Спартака», там были еще две причины для недовольства: грубое общение с фан-движением со стороны Игоря Есмантовича, и сам по себе переезд с Ленинградском проспекта. Последнюю претензию иначе как абсурдной не назовешь.

Единственное реальное неудобство, связанное с соседством ЦСКА и «Спартака», могло быть связано с пересечением в плей-офф. И новоявленные чемпионы, и клуб, который вот-вот официально возглавит Олег Знарок, в восьмерку наверняка попадут. И вряд ли встретятся друг с другом уже в первом раунде. Как делить арену в «Парке Легенд»? Ответ дала КХЛ, разведя матчи одной конференции по дням. За сутки поменять рекламу на льду и бортах — не такая уж и проблема.

Вряд ли болельщикам «Спартака» стоит критиковать свое руководство за то, что даже по истечении арендного соглашения клуб решил остаться соседом своего самого принципиального соперника. Решение принималось на самом высоком уровне. Не обошлось и без участия Геннадия Тимченко — человека, на деньги которого возрождали «Спартак». Для него найти общий язык с петербуржцем Борисом Ковальчуком (его компания «Интер РАО» — партнер ЦСКА и владелец арены) не составляет труда. Другими словами, где играть москвичам решили в Северной столице.

Саму по себе историю вокруг соседства ЦСКА и «Спартака» раздувают, в основном, футбольные фанаты обоих клубов. В российском футболе подобный симбиоз и правда представить трудно. Хоккей же исторически более миролюбивый и семейный вид спорта. Всю агрессию в «шайбе» принято оставлять на льду. А вот чему действительно поклонникам «Спартака» стоит возмущаться, так это бездомному статусу хоккейной команды.