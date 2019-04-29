Знарок: Первая задача «Спартака» — выйти в плей-офф

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта со Знарком. Бывший главный тренер сборной России подписал с клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей — моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване. Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае, первая задача — это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься», — цитирует Знарка сайт «Спартака».

«Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить “Спартак”, мы вместе засучив рукава приступаем к работе. Мы должны будем создать боевую команду, которая будет стремиться к большим целям», — заявил главный тренер «Спартака».

Знарок также отметил, что «Спартаку» будет тяжело в нынешних условиях повторить успех ХК МВД, который под его руководством дошел до финала плей-офф КХЛ.