Знарок: Первая задача «Спартака» — выйти в плей-офф
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок заявил, что его первоочередная задача на новом посту — вывести команду в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок заявил, что его первоочередная задача на новом посту — вывести команду в
В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта со Знарком. Бывший главный тренер сборной России подписал с клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
«Я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей — моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване. Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае, первая задача — это выход в
«Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить “Спартак”, мы вместе засучив рукава приступаем к работе. Мы должны будем создать боевую команду, которая будет стремиться к большим целям», — заявил главный тренер «Спартака».
Знарок также отметил, что «Спартаку» будет тяжело в нынешних условиях повторить успех ХК МВД, который под его руководством дошел до финала
«Многие факторы должны сложиться. Сейчас мы со “Спартаком” будем ближе к той команде (ХК МВД), чем к олигархам», — заявил Знарок.