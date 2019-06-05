Клуб КХЛ «Автомобилист» объявил о подписании контракта с Дацюком
ТАСС, 5 июня. Нападающий Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом в среду сообщила
ТАСС, 5 июня. Нападающий Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом в среду сообщила
Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год.
В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.
До прихода в СКА Дацюк с 2001 по 2016 год играл в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройта», дважды став обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). Он также является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2012).