Клуб КХЛ «Автомобилист» объявил о подписании контракта с Дацюком

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.