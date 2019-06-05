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13:19 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Автомобилист» объявил о подписании контракта с Дацюком

ТАСС, 5 июня. Нападающий Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

До прихода в СКА Дацюк с 2001 по 2016 год играл в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройта», дважды став обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). Он также является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2012).

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