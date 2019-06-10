Замена Даллмэну и лучшему снайперу: «Барыс» договорился о переходах двух игроков из Северной Америки

Скорее всего, это будут защитник и нападающий. Как ранее рассказал президент «Барыса» Борис Иванищев, клуб ищет усиление в Северной Америке, но ограничится двумя-тремя хоккеистами. Также в сферу интересов входит вратарь, который мог бы усилить конкуренцию на этой позиции.

Что касается приглашенных нападающего и защитника, то они должны будут заменить снайпера Андре Петерссона и защитника-бомбардира Кевина Даллмэна, с которыми «Барыс», по всей видимости, попрощался.

Также ранее стало известно, что некоторые легионеры столичной команды со следующего сезона станут гражданами Казахстана и смогут принять участие в ЧМ-2020.