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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Замена Даллмэну и лучшему снайперу: «Барыс» договорился о переходах двух игроков из Северной Америки

Казахстанский клуб «Барыс» в ближайшее время объявит о подписании контрактов с двумя новичками из Северной Америки. По информации корреспондента Vesti.kz, их переход уже согласован.

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Скорее всего, это будут защитник и нападающий. Как ранее рассказал президент «Барыса» Борис Иванищев, клуб ищет усиление в Северной Америке, но ограничится двумя-тремя хоккеистами. Также в сферу интересов входит вратарь, который мог бы усилить конкуренцию на этой позиции.

Что касается приглашенных нападающего и защитника, то они должны будут заменить снайпера Андре Петерссона и защитника-бомбардира Кевина Даллмэна, с которыми «Барыс», по всей видимости, попрощался.

Также ранее стало известно, что некоторые легионеры столичной команды со следующего сезона станут гражданами Казахстана и смогут принять участие в ЧМ-2020.

Старт сбора «Барыса» намечен на 10 июля. К этому сроку должен быть обнародован примерный состав клуба, который в сентябре стартует в регулярном сезоне КХЛ.

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