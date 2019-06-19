Генменеджер «Динамо»: Не собираемся обменивать Шипачева

Шипачев в сезоне-2018/19 провел 61 игру за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 68 баллов за результативность (20 шайб + 48 передач), а также отметился одной шайбой и семью передачами в 11 матчах плей-офф. В конце мая источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что омский «Авангард» хочет выкупить Шипачева у «Динамо».

«Ситуация (по Шипачеву) простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Все, что касается разговоров о его предположительном обмене, — на сегодняшний день это не рассматривается. Мы на него рассчитываем, в следующем сезоне он у нас», — заявил Меркулов в видеоинтервью, размещенном на канале «Динамо» на YouTube.