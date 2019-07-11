Шесть игр ЦСКА со СКА и «зеленое дерби» в Давосе. КХЛ представила календарь на новый сезон
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в четверг официально презентовала календарь на сезон-2019/20. Мероприятие прошло в Москве.
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в четверг официально презентовала календарь на сезон-2019/20. Мероприятие прошло в Москве.
Лига подтвердила, что чемпионат стартует 1 сентября матчем на «ЦСКА-Арене» между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом
Кубок открытия проводится между победителем регулярного чемпионата и
Каждый из 24 клубов проведет в регулярном чемпионате по 62 матча.
В соответствии с календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании чемпионата КХЛ сезона-2019/20 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 5 по 10 ноября (в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на Неделю звезд КХЛ, которая состоится на «ВТБ-Арене» в Москве (
11 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), состав которой пополнится клубом из системы китайского «Куньлуня». Днем позже пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 18 января состоится
В предстоящем сезоне некоторые команды впервые проведут между собой по шесть матчей в регулярном чемпионате. Ранее команды не встречались друг с другом более четырех раз за «регулярку». Шесть раз между собой сыграют СКА и ЦСКА, «Ак барс» и «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Барыс», а также «Локомотив» и «Йокерит». одна из встреч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» станет вынесенной и пройдет под брендом KHL World Games в швейцарском Давосе 23 декабря. Команда из Уфы с 26 по 31 декабря примет участие в Кубке Шпенглера в Давосе.
В сезоне-2018/19 ЦСКА и СКА в рамках KHL World Games встретились со «Слованом» и рижским «Динамо» в Вене и Цюрихе соответственно. «В прошлом году мы слышали много упреков, что в выставочных матчах играли команды разного класса, были разгромы (“Слован” проиграл со счетом 0:9 и 0:7). “Зеленое дерби” — визитная карточка КХЛ, мы хотим показать это мероприятие в Швейцарии. Мы позволим болельщикам “Салавата” приобрести бесплатные билеты не только на матч, но и на Кубок Шпенглера», — рассказал
Он сообщил, что лига рассматривала варианты проведения выставочных матчей в Копенгагене, Гамбурге и Париже. «В Париже не смогли найти окна
В СКА и ЦСКА на данный момент собраны многие сильнейшие хоккеисты лиги. Команды встречались между собой в финале Западной конференции на протяжении двух последних сезонов. Противостояния между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» давно носят принципиальный характер. Кобылянский объяснил выбор остальных пар для проведения шести личных встреч в чемпионате.
«Это топовые команды, все являются участниками прошлогоднего
В последние сезоны одной из визитных карточек КХЛ является проведение Недели звезд. Она включает в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ,
«Выбор Москвы — это результат большой работы по оценке нескольких кандидатов, среди которых — крупнейшие хоккейные центры России и Европы. КХЛ заинтересована в расширении географии Недели звезд, — рассказал Кобылянский. — В ближайшие годы новые арены появятся в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде и мы обязательно рассмотрим возможность проведения нашего главного шоу в этих городах. Пока же решили остановиться на Москве, которая наиболее полно соответствует нашим критериям и, что очень важно, мы увидели большую заинтересованность со стороны городских властей, получили их полную поддержку».
Хоккей является одним из самых любимых видов спорта в столице, у нас самая большая армия хоккейных болельщиков, потому что только Москва гордится сразу тремя хоккейными клубами, выступающими в КХЛ.
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов отметил, что для столицы является большой честью проведение Недели звезд хоккея. «Мы серьезно работаем над тем, чтобы создавать самые лучшие условия для проведения ярких спортивных турниров в городе. Наша спортивная инфраструктура соответствует требованиям самых строгих международных федераций, наш гостиничный фонд готов принять любое количество болельщиков, желающих посетить спортивные соревнования. Хоккей является одним из самых любимых видов спорта в столице, у нас самая большая армия хоккейных болельщиков, потому что только Москва гордится сразу тремя хоккейными клубами, выступающими в КХЛ», — сказал Смирнов.
«Москва принимает на себя серьезные обязательства не только организационного характера, но и в части
Загруженность некоторых арен, которые являются домашними для клубов КХЛ, накладывает дополнительные сложности для составления календаря. Все клубы должны заранее предоставить в лигу график мероприятий, для того, чтобы составители расписания могли учесть все пожелания. Например, в Челябинске с 12 по 14 сентября на ледовой арене «Трактор» пройдет этап
«Могу сказать, что абсолютно все наши пожелания составителями календаря были услышаны. Это и переносы домашних матчей в связи с занятостью арены, и выездные серии, и экономия на перелетах», — отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал календарь комфортным для своего клуба. «Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчет наших пожеланий по календарю. Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности, тот факт, что мы играем на одной площадке со “Спартаком”. К тому же наша арена принимает другие