Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана представил дизайн нового шлема

Источник: РИА "Новости"

«Ничего необычного. Просто синий цвет нашей команды, немного золотого и логотип “Барыса”, имя моей дочери», — сказал Карлссон.

По словам вратаря, ему понравился прошлогодний дизайн шлема, поэтому он заказал работу тому же мастеру.

«Он всегда чувствует, что я хочу. Он делал мне шлем в прошлом году, мне нравится, — отметил Карлссон. — Дизайн меняется каждый сезон и хочется добавить чего-то крутого и нового. В прошлом году мне очень понравился шлем, а в этом немного изменили цвета. А вот здесь как будто имитация когтя барса — красиво и свежо».

Также Карлссон рассказал, что хочет сделать со старым шлемом.

«Он вновь достанется одному из болельщиков. Мы вновь придумаем какой-нибудь конкурс для болельщиков и выберем победителя», — сказал Карлссон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Dx9K4JR4RhM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.