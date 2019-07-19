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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана представил дизайн нового шлема

Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон представил дизайн нового шлема.

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Источник: РИА "Новости"

«Ничего необычного. Просто синий цвет нашей команды, немного золотого и логотип “Барыса”, имя моей дочери», — сказал Карлссон.

По словам вратаря, ему понравился прошлогодний дизайн шлема, поэтому он заказал работу тому же мастеру.

«Он всегда чувствует, что я хочу. Он делал мне шлем в прошлом году, мне нравится, — отметил Карлссон. — Дизайн меняется каждый сезон и хочется добавить чего-то крутого и нового. В прошлом году мне очень понравился шлем, а в этом немного изменили цвета. А вот здесь как будто имитация когтя барса — красиво и свежо».

Также Карлссон рассказал, что хочет сделать со старым шлемом.

«Он вновь достанется одному из болельщиков. Мы вновь придумаем какой-нибудь конкурс для болельщиков и выберем победителя», — сказал Карлссон.

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Отметим, что в прошлом сезоне КХЛ Карлссон провел 56 матчей в КХЛ. Также 35-летний голкипер сыграл четыре встречи на чемпионате мира в Нур-Султане и помог команде вернуться в элитный дивизион.

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Вратарь "Барыса" и сборной Казахстана представил дизайн нового шлема
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