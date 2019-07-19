Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана представил дизайн нового шлема
Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон представил дизайн нового шлема.
Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон представил дизайн нового шлема.
«Ничего необычного. Просто синий цвет нашей команды, немного золотого и логотип “Барыса”, имя моей дочери», — сказал Карлссон.
По словам вратаря, ему понравился прошлогодний дизайн шлема, поэтому он заказал работу тому же мастеру.
«Он всегда чувствует, что я хочу. Он делал мне шлем в прошлом году, мне нравится, — отметил Карлссон. — Дизайн меняется каждый сезон и хочется добавить
Также Карлссон рассказал, что хочет сделать со старым шлемом.
«Он вновь достанется одному из болельщиков. Мы вновь придумаем
Отметим, что в прошлом сезоне КХЛ Карлссон провел 56 матчей в КХЛ. Также 35-летний голкипер сыграл четыре встречи на чемпионате мира в