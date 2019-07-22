Дамир Рыспаев подрался с хоккеистом «Сарыарки»
Защитник «Номада» Дамир Рыспаев подрался с хоккеистом «Сарыарки», передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Номада» Дамир Рыспаев подрался с хоккеистом «Сарыарки», передает корреспондент Vesti.kz.
Эпизод случился 22 июля во время предсезонной игры, которая прошла в Караганде. Команда Рыспаева в итоге победила по буллитам — 2:1.
Отметим, что «Сарыарка» и «Номад» готовятся к сезону ВХЛ, в которой карагандинцы вступят в статусе действующего чемпиона, а команда из