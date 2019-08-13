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13 августа, источник: ТАСС

«Трактор» в третий раз одержал победу на домашнем предсезонном хоккейном турнире

ТАСС, 13 августа. Челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:0 и в третий раз в истории выиграл Кубок губернатора Челябинской области. Традиционный предсезонный турнир завершился в Челябинске во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились нападающий Кристиан Томас, забросивший шайбу на 40-й минуте в большинстве, нападающий Александр Подкорытов (42) и нападающий Алексей Кручинин (55), также забросивший в большинстве.

По итогам трех туров в турнирной таблице первое место занял «Трактор» (9 очков), второе — «Металлург» (6), третье — череповецкая «Северсталь» (2) и последнее — сборная Кубка губернатора Челябинской области (1), которая была сформирована из игроков клубов — участников этого турнира и заменила китайский «Куньлунь», снявшийся с соревнований из-за проблем с визами.

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Турнир проводился в седьмой раз, «Трактор» и магнитогорский «Металлург» приняли участие во всех розыгрышах трофея, «Северсталь» впервые стала участником соревнования. «Трактор» трижды становился победителем турнира (2013, 2016, 2019), магнитогорский «Металлург» выигрывал трофей один раз (2011), также по разу побеждали нижнекамский «Нефтехимик» (2012), омский «Авангард» (2015), который играл на пяти из семи Кубках губернатора, и уфимский «Салават Юлаев» (2018), принявший участие в турнире один раз.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом». «Металлург» дома примет петербургский СКА 2 сентября, «Трактор» в этот же день на своей площадке сыграет с подмосковным «Витязем», «Северсталь» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» также 2 сентября.

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